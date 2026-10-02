Amazon renueva sus Kindle con un diseño más delgado y ligero

Si hay un ebook popular en el mercado, ese es el Kindle. No solo por su hardware, sino porque Amazon con esta gama revolucionó la forma en que consumimos libros electrónicos, con la tienda más grande de Internet y unos métodos revolucionarios para llevar nuestros libros preferidos encima. Han pasado muchos años, pero los Kindle siguen estando de plena vigencia, tanto es así que Amazon acaba de lanzar una nueva generación de varios de sus Kindle, con especial énfasis en mejorar su diseño.

Nuevo Kindle de 6 pulgadas

Se trata de la nueva generación del Kindle más básico de todos, con el que empezó todo. Este es de 6 pulgadas y cuenta con 16 GB de almacenamiento, hasta 6 semanas de autonomía y una apertura de libros un 30% más rápida que en la generación anterior. Llega con un precio de partida de 154,99 euros en colores morado nube y grafito. Y esta vez llega con una edición especial con trasera de aluminio mate reciclado al 80%, capacidad de 32 GB y un precio de 194,99 euros en azul alpino y verde agua.

Nuevo Kindle Aluminium | Amazon

Nuevos Kindle Paperwhite y Paperwhite Signature Edition

Los modelos con pantallas mejoradas, empezando por el Paperwhite, llegan con un diseño más fino, ligero y resistente al agua, ofreciendo hasta 12 semanas de batería y luz cálida autorregulable. Tiene la mayor pantalla que hayamos visto en este modelo, con el nivel de contraste más elevado de la gama, garantizando texto e imágenes de alta definición.

Kindle Paperwhite | Amazon

La versión estándar de 16 GB en color grafito tiene un precio de 209,99 euros. Mientras que la Signature Edition cuenta con trasera de aluminio, 32 GB de espacio, carga inalámbrica por contacto, luz autorregulable y función de paso de página por doble toque por 259,99 euros, en este caso con acabados en grafito y verde agua.

Nuevo Kindle Colorsoft con pantalla a color

La versión a color de los Kindle, una de las grandes novedades de los últimos años, nos ofrece un color con textura similar al papel sin los reflejos de las tabletas. Además, su pantalla integra una guía de luz con LEDs de nitruro, placa posterior de óxido, microdeflectores para dispersar la luz y un recubrimiento óptico ultrafino para afinar la nitidez. Su precio parte de los 299,99 euros con 16 GB. La versión Colorsoft Signature Edition con trasera de aluminio, 32 GB, carga por contacto y paso de página táctil, cuesta 329,99 € en grafito y granate.

Kindle Click | Amazon

Amazon nos ha sorprendido también con algunos accesorios, como por ejemplo Kindle Click, que por 34,99 euros es un mando a distancia compacto por Bluetooth para pasar páginas a distancia. También ofrecen ahora una funda con pasapáginas por 79,99 euros, que es una funda magnética con botones físicos integrados. Llega también la base de carga vertical, con un soporte por contacto para las ediciones Signature, con un precio de 54,99 euros. Por último, habrá diferentes fundas protectoras, en tela, cuero vegetal o cuero premium, por 54,99 euros.