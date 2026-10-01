Dos lluvias de estrellas, una luna llena y un cambio de hora: estos son los fenómenos astronómicos de octubre

Comienza octubre y con él llegan varias citas para los amantes de la astronomía. Este mes permitirá disfrutar de las Dracónidas y las Oriónidas, de la oposición de Saturno y de la Luna llena del 26 de octubre. Además, el mes terminará con el tradicional cambio de hora.

Lluvias de estrellas

La primera lluvia de meteoros destacada será la de las Dracónidas, visibles entre el 6 y el 10 de octubre. Su máximo se producirá alrededor del 8 de octubre y, aunque suele ser una lluvia modesta, este año las condiciones serán favorables porque la Luna estará cerca de la fase nueva.

Después llegarán las Oriónidas, cuyo máximo está previsto para el 21 de octubre. Esta lluvia procede de los restos de polvo que dejó el cometa 1P/Halley y podrá observarse especialmente durante la segunda mitad de la noche.

Saturno en oposición

Octubre también será un buen momento para observar Saturno. El planeta alcanzará la oposición el 4 de octubre, cuando la Tierra se sitúe entre Saturno y el Sol. Esto hará que pueda observarse durante gran parte de la noche y que sea un objetivo especialmente interesante para quienes dispongan de telescopio.

Durante el mes también podrán verse Mercurio y Venus tras la puesta de Sol durante parte de octubre, mientras que Marte y Júpiter serán visibles cerca del amanecer.

La Luna del Cazador

La siguiente Luna llena llegará el 26 de octubre y recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Cazador. La denominación está relacionada con la época del año en la que, tras la cosecha, los campos quedaban más despejados y resultaba más sencillo localizar y cazar animales.

Cambio de hora

Octubre también traerá el tradicional cambio al horario de invierno. Será en la madrugada del domingo 25 de octubre, cuando a las 3:00 horas los relojes se retrasarán hasta las 2:00.