JBL lanza enormes altavoces Bluetooth para montarte las mejores fiestas

Aunque el verano ya ha terminado, no tiene por qué hacerlo la fiesta. Y JBL acaba de lanzar dos espectaculares altavoces ideales para montar las mejores fiestas con una potencia de sonido difícil de igualar. Se trata de los nuevos JBL PartyBox Ultimate 2 y JBL Pulse 6, que destacan por su gran tamaño y potencia, así como por su sonido envolvente y cristalino incluso con un alto volumen.

Precio y disponibilidad

Estamos ante altavoces de alta gama, y con precios acordes. El JBL PartyBox Ultimate 2 ya lo podemos comprar en España por 1.599 euros. Mientras que el JBL Pulse 6 tiene un precio de 299,99 euros. Los dos se ponen a la venta el próximo 6 de octubre, la semana que viene.

Ficha técnica del JBL PartyBox Ultimate 2

Estamos ante un espectacular altavoz de enormes dimensiones, y sonido acorde a ellas. Y es que se trata de un altavoz capaz de entregar un sonido de calidad profesional. Con una potencia de 1.500 vatios, lo que supone un incremento superior al 36 % respecto a la generación anterior.

JBL PartyBox Ultimate 2 | JBL

Este cuenta con dos tweeters PEN con agujas acústicas, los mismos componentes de los sistemas profesionales de JBL, dos altavoces de rango medio de 5 pulgadas, dos woofers de 10 pulgadas y dos puertos de graves. Además, integra la tecnología AI Sound Boost, que analiza el audio en tiempo real para ofrecer un sonido dinámico con mínima distorsión a máximo volumen.

Cuenta con pantalla táctil e iluminación avanzada, y además es el primer modelo PartyBox con pantalla táctil integrada. Esta se encuentra en el dial de volumen, y nos permite controlar la música, ajustar la iluminación y visualizar la canción en reproducción. Y el sistema luminoso suma iluminación multicapa de profundidad y una atractiva proyección de luz sobre el suelo.

Cuenta con una funcionalidad muy interesante, como EasySing AI Vocal Removal para eliminar voces y crear pistas de karaoke al instante, así como juegos interactivos integrados. Sobre la conectividad, es un altavoz muy completo, ya que cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth LE Audio, Auracast, AirPlay 2, Google Cast, puerto óptico para conectar el karaoke en la TV, entrada de línea XLR para equipos de DJ y puerto USB-C para audio sin pérdidas.

Ficha técnica del JBL Pulse 6

Este altavoz destaca por los efectos de iluminación, que pueden darle mucho juego a cualquier fiesta a nivel visual, independientemente de la estancia. Cuenta por primera vez con un asa metálica iluminada integrada que genera sus propios efectos visuales. Podemos elegir entre 16 temas visuales, 10 ambientales como Universo o Aurora, y 6 de fiesta como Neón. Además, ofrece Modo Puesta de Sol, que atenúa de manera progresiva la luz para que nos relajemos, así como el modo de Lámpara de Mesilla, que atenúa poco a poco la luz.

JBL Pulse 6 | JBL

A nivel de sonido, destaca también por el audio de 360 grados con graves más profundos, optimizado continuamente por la tecnología AI Sound Boost. Y la conectividad también es muy completa, con Bluetooth 6, reproducción USB-C sin pérdida de calidad y compatibilidad con el micrófono JBL EasySing Mic Mini. Gracias a Auracast, puede emparejar múltiples altavoces e integrar sonido y luces con modelos PartyBox y PartyLights.