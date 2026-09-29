WhatsApp prepara un drástico cambio de diseño en Android, similar al de iOS

Meta está trabajando en una actualización del diseño de la app de mensajería, y va a ser coherente con los últimos cambios que han ido llegando a la versión de la app para iOS. Así al menos es lo que parece que está llegando a los usuarios de la beta del sistema operativo de Google. Y es que esos cambios se materializan sobre todo con el nuevo diseño de la barra inferior de la aplicación, que, por lo que vemos ahora, es bastante similar a la que vemos en los iPhone.

¿Qué está cambiando?

Y es que, como se puede ver en las capturas compartidas por WabetaInfo, se puede ver la nueva barra de navegación en la parte inferior, que es extremadamente similar a la que vemos en la versión de iOS. A diferencia de la que vemos en el sistema operativo de los iPhone, ya que hay un botón menos. Porque mientras en iOS tenemos las novedades, las llamadas, las comunidades, los chats y el menú de Tú, en Android hay un botón menos.

En este caso aparecen los botones que actualmente tenemos en la interfaz de la aplicación de Android. Como son los de Chats, Novedades, Comunidades y Llamadas. La sección de Tú, se queda dentro de los tres puntos en la parte superior derecha, y dentro de los ajustes de la aplicación. A nivel de diseño, se corrobora ese lenguaje utilizado en la app de iOS. Sencillamente porque tenemos una caja en forma de pastilla, que flota sobre el resto de la aplicación.

Y esto quiere decir que cuando entremos en los chats, podremos seguir viendo las conversaciones por detrás de ella, y no como ahora, donde se trata de una caja de menú que va hasta los extremos de la pantalla. Así que es evidente que la adopción del estilo de iOS es un hecho para la versión de Android. Ahora bien, esto va a ir llegando poco a poco a la beta.

Curiosamente, esta novedad se deja ver en la versión 2.26.38.10 de la beta de WhatsApp, la misma que tenemos instalada, aunque en nuestro caso no hay rastro de ella. Esto quiere decir que quizás sea un diseño todavía en desarrollo, o que se está implementando poco a poco a los usuarios de la beta, no a todos. En las imágenes también hemos visto que estos diseños, las nuevas barras, se adaptan también al tema claro y oscuro del sistema operativo, y de la propia app.

Así que parece que es cuestión de días que llegue a todos los usuarios de la beta de Android, y quizás alguna semana más o mes para aquellos que cuentan con la versión estable de la app de mensajería.