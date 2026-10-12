Apple TV se renueva por fin: así será el primer modelo con chip A19 y Siri más inteligente

Llevamos años esperando la renovación del Apple TV. El pequeño dispositivo para el salón llevaba tiempo sin recibir una actualización notable, pero todo apunta a que la compañía quiere aprovechar su nueva estrategia para el hogar inteligente para darle mucho más protagonismo.

Y ojo, que la idea de Apple es convertir el Apple TV en una pieza mucho más útil dentro del ecosistema de casa conectada. Según la información adelantada por Mark Gurman en Bloomberg, el nuevo modelo llegaría con chip A19, nuevas funciones para Siri y un mando renovado pensado para resolver una de las molestias más habituales del día a día.

Decir que Mark Gurman es uno de los principales referentes en todo lo relacionado con Apple. Un periodista con un grandísimo bagaje, por lo que debemos tomar muy en serio sus palabras. Veamos las novedades que llegarán al Apple TV.

Un Apple TV mucho más preparado para la inteligencia artificial

La gran novedad del próximo Apple TV estaría en su interior. Apple habría apostado por un chip A19 estándar, el mismo salto generacional que permitiría al dispositivo moverse con mucha más soltura y, sobre todo, estar mejor preparado para las nuevas funciones de Siri basadas en inteligencia artificial.

El próximo Apple TV de 2025 podría convertirse en tu próxima consola de sobremesa | Unplash

De esta manera, la idea es que el Apple TV deje de ser solo un reproductor multimedia avanzado y pase a convertirse en una especie de puente entre el televisor, Siri, el iPhone y los dispositivos conectados del hogar. Y con el procesador A19 de Apple, cuenta con potencia suficiente para reforzar la presencia del ecosistema Apple Intelligence, con Siri como centro de mando. Y hablando del asistente de Apple, la firma quiere que puedas lanzar comandos de voz a Siri directamente al dispositivo, sin tener que hablar al mando ni depender de un HomePod emparejado.

Por ejemplo, si estás en el sofá, cocinando cerca del salón o simplemente tienes el mando lejos, poder pedirle a Siri que abra una aplicación, busque una película, pause la reproducción o controle algún dispositivo inteligente sin tocar nada haría que la experiencia fuese mucho más natural. Y, lo mejor de todo: Apple habría probado un mando renovado con altavoz integrado. ¿ Su función? Ayudarte a encontrarlo cuando se pierde entre los cojines del sofá, debajo de una manta o en cualquier rincón del salón.

Respecto a la fecha de lanzamiento, según Mark Gurman, el nuevo Apple TV y el nuevo HomePod mini estarían previstos para llegar a tiendas y empezar a enviarse el 30 de octubre, mientras que el HomeView se retrasaría hasta mediados de noviembre. Si finalmente se cumplen estos planes, Apple estaría a punto de dar al Apple TV la actualización que muchos esperaban desde hace años. Pero habrá que esperar a noticias del fabricante para confirmar estos datos.