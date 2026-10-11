Así puedes resumir documentos con Siri sin tener que abrirlos en macOS 27

La integración de la inteligencia artificial en los sistemas operativos, es la novedad más significativa que encontramos en las nuevas versiones de estos. Con la incorporación de nuevas funcionalidades de forma nativa, en app y funciones ya conocidas por los usuarios, esta es una de las nuevas funciones en la que encontramos esta nueva tecnología.

Inteligencia Visual de macOS 27

El ecosistema de Apple se renueva con la integración profunda de funciones inteligentes. Gracias al impulso de Apple intelligent, su modelo basado en la potencia del modelo de Google Gemini. Una de las novedades más destacadas es la inteligencia visual en pantalla, la cual nos permite agilizar las tareas diarias.

Así es la inteligencia visual en pantalla | TecnoXplora

Una herramienta que destaca por su sencillez y rapidez, diseñada para analizar de forma rápida la información que aparece en la pantalla. La evolución de la vista previa en la que además de mostrarnos la información del documento sin abrirlo, nos ofrece diferentes opciones dependiendo del tipo de archivo y el contenido del mismo, simplemente ejecutando sobre el documento el comando Comando + Mayúscula + Barra espaciadora. De manera que es capaz de comprender el contexto y ofrecernos diferentes alternativas.

Pregunta a Siri, dónde podemos realizar las preguntas pertinentes al asistente cualquier duda. usando para ello lenguaje natural sin necesidad de realizar búsquedas paralelas. La búsqueda de imágenes además nos ayuda con búsquedas cruzadas del sistema o elementos gráficos.

No solo nos permite realizar consultas además podemos ejecutar otras opciones como extraer información importante de los documentos, como añadir a contacto número de teléfono o correos electrónicos, que aparecen en el texto del documento. Así como hacer un resumen rápido y preciso del contenido del mismo, sintetizando en contenido en líneas con información clave de forma eficiente.

Además del apartado “más” en el que encontramos información diferente dependiendo del contenido y el contexto del documento, en el que podemos encontrar enlaces a páginas web, que podemos visitar o números de teléfono a los que llamar.

Un nuevo sistema inteligente con el que el ahorro de tiempo se hace patente. En el que ya no es necesario copiar y pegar texto, en el buscador para encontrar información o traducir, siendo el propio sistema un puente entre la información y la acción. Lo que nos ayuda además a reducir la fatiga cognitiva, con la adaptación a los documentos gracias a los motores integrados de Gemini que le aportan la capacidad analítica. Convirtiendo la pantalla en un espacio autónomo e interactivo. En el que no solo ahorramos tiempo, sino que ganamos en eficiencia y versatilidad.

Una integración que no solo ha llegado de esta forma hasta el escritorio. También podemos acceder a estas funcionalidades inteligentes a través del renovado Spotlight que no solo cambia de imagen sino que incorpora al asistente. Y de forma contextual pulsando con el botón derecho sobre el escritorio, donde nos permite invocar a Siri de forma directa. Una integración total, mucho más fluida y natural.