WhatsApp, ¿qué son esas tres rayas que aparecen ahora entre tus chats?

A lo largo del tiempo hemos visto como WhatsApp ha ido evolucionando incluyendo nuevas funcionalidades. Al mismo tiempo que ha añadido multitud de pequeños detalles que van transformando la experiencia de usuario. De un día para otro nos encontramos con nuevos iconos que aparecen en la interfaz de los chat sin previo aviso pero que nos aportan información antes incluso de que entremos en ellos. Este es el caso del pequeño icono que ha aparecido por sorpresa cuando alguien ha lanzado una encuesta.

¿Qué es ese misterioso icono con rayas de WhatsApp? Así han evolucionado sus encuestas

Es posible que te haya llamado la atención un pequeño icono compuesto por varias líneas horizontales junto a un contacto o grupo. El nuevo sistema de alertas visuales que WhatsApp ha implementado recientemente, nos alerta de la presencia en los chat de los diferentes contenido nuevo. Ya sea una foto nueva, con la miniatura de la misma o en este caso, para alertarnos de que hay una encuesta pendiente de responder o activa en el chat.

Nuevo icono de encuesta en WhatsApp | TecnoXplora

De este modo sabremos de primera mano, sin tener que entrar en el chat que tenemos algo pendiente que solucionar. Lo que funciona como un recordatorio en la vista general. Así, de un simple vistazo somos conscientes de que requieren de nuestra participación en una decisión común. De este modo nos ahorramos abrir la conversación completa.

Una función, la de las encuestas, que ya lleva tiempo con nosotros y que son una herramienta muy útil además de democrática de tomar decisiones que competen a todos los integrantes del grupo. De manera que simplifican la comunicación al mismo tiempo que ahorramos tiempo y desaturamos los chat de mensajes repetitivos.

Una herramienta que se ha ido transformando y evolucionando a lo largo de todo este tiempo. Desde las votaciones básicas de sus inicios hasta los avances que ha ido incorporando, donde se puede configurar si se permiten varias respuestas o se restringe a una sola, u ocultar los nombres de los votantes, garantizando el anonimato de estos y su privacidad. Tal vez uno de los cambios más interesantes sea la gestión de las alternativas propuestas estableciendo tiempos de votación.

Pequeños cambios pero que a la vez suponen grandes diferencias, como este pequeño icono, con los que la gestión de las conversaciones es mucho más fluida. Además de contribuir a que no pase desapercibida ninguna información o decisión importante que debamos tomar y que no pueda prescindir de nuestro voto.

Una nueva función que está disponible para todos los usuarios en pleno despliegue del que ya pueden disfrutar los usuarios de la Beta, pero que irá llegando de forma paulatina a todos los usuario de app de mensajería de Meta. Si aún no lo has recibido puedes comprobar las actualizaciones. Ya que para acceder a las nuevas funciones y novedades es necesario que la app esté actualizada con la última versión.