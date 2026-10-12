Qué es la herramienta "Proyectos" de Claude y cómo funcionan

Claude se ha convertido en una de las alternativas más completas dentro del terreno de la inteligencia artificial generativa, pero muchas veces su verdadero potencial no está solo en hacerle una pregunta suelta. Y hoy te vamos a hablar de los proyectos de Claude.

Hablamos de una función pensada para crear espacios de trabajo independientes dentro de la propia plataforma.¿Lo mejor? Que, los proyectos permiten a los usuarios de planes de pago crear entornos separados con su propio historial de chats y su propia base de conocimiento.

Qué son los proyectos de Claude

Un proyecto de Claude es, básicamente, una carpeta inteligente en la que puedes agrupar conversaciones, documentos, instrucciones y contexto sobre un tema concreto. Así que, en lugar de empezar desde cero cada vez que abres un chat nuevo, puedes crear un espacio dedicado a un trabajo, una investigación, una estrategia de contenidos, un producto o cualquier tarea recurrente.

La gran ventaja está en el contexto que ofrece, ya que dentro de cada proyecto puedes subir documentos, archivos de texto, fragmentos de código u otros materiales para que Claude los tenga en cuenta en las conversaciones de ese entorno.

Claude en un móvil | Claude

funciona realmente bien, ya que esta base de conocimiento sirve para que el modelo no se despiste tanto y tenga un contexto en todo momento. Por ejemplo, puedes tener un proyecto par analizar informes, otro para estudiar documentación técnica y otro para organizar ideas de negocio.

La gracia es que n cada uno de ellos puedes añadir instrucciones específicas para que Claude responda de una forma determinada, mantenga un tono concreto o se comporte como un experto en una materia.

Además, los proyectos no solo sirven para guardar chats. También ayudan a evitar uno de los problemas habituales al trabajar con IA: repetir una y otra vez el mismo contexto. Si tienes un proyecto bien preparado, Claude puede usar esa información como punto de partida en las conversaciones que abras dentro de ese espacio.

Y viendo lo fácil que es crear un proyecto en Claude, vale la pena utilizar este recurso.

Cómo crear un proyecto en Claude

Crear un proyecto es bastante sencillo, siempre que tengas acceso a un plan compatible. Ten en cuenta que los proyectos están disponibles en los planes de pago de Claude, mientras que las funciones de compartir proyectos están pensadas para Claude for Work, es decir, planes Team y Enterprise. Si cumples los requisitos, solo tienes que seguir estos pasos:

Entra en Claude y accede al apartado “Proyectos” desde la barra lateral izquierda o desde claude.ai/projects.

Pulsa en “+ Nuevo Proyecto”, situado en la parte superior derecha.

Añade un nombre y una descripción para identificarlo fácilmente. Según Anthropic, Claude no tendrá acceso a esos datos como contexto de trabajo.

Si usas Claude for Work, elige la visibilidad del proyecto: privado o compartido con la organización, siempre que esa opción esté habilitada.

Una vez creado, abre conversaciones dentro del proyecto para trabajar siempre en ese entorno.

Añade contenido a la base de conocimiento pulsando el botón “+”.

Sube documentos, archivos de texto u otros documentos que consideres importantes para ese proyecto.

Configura las instrucciones del proyecto desde la opción “Establecer instrucciones del proyecto”.

Guarda esas instrucciones para que Claude las aplique en los chats que abras dentro de ese espacio.

A partir de ahí, el proyecto queda listo para trabajar, así que no dudes en exprimir el potencial de los proyectos en Claude.