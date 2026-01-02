El Apple TV 4K no ha sido presentado en 2025, ¿llegará en 2026?

Uno de los lanzamientos más esperados era el próximo Apple TV 4K. Apple lleva sin actualizar su popular reproductor desde 2022, y todos los rumores apuntaban a que vería la luz en 2025. Pero no ha sido así. Entonces, ¿habrá Apple TV 4K en 2026?

Como decíamos, lo normal habría sido una renovación a finales de año, coincidiendo con la campaña navideña, pero esta vez no ha ocurrido. Todo apunta, sin embargo, a que la espera no será excesiva y que el nuevo modelo verá la luz en la primavera de 2026, previsiblemente entre marzo y abril.

Habrá Apple TV 4K en 2026 y llegará esta primavera

No sería nada extraño que fuera presentado en estas fechas, ya que Apple suele reservar esos meses para actualizar productos del ecosistema del hogar, lejos del ruido mediático del iPhone, y además es cuando llegan las grandes versiones intermedias de sus sistemas operativos.

Apple TV 4K | Apple

Teniendo en cuenta que tvOS 27 será una pieza fundamental para el próximo Apple TV 4K de 2026, seguramente haya sido uno de los motivos de posponer su lanzamiento. Más, con la integración mejorada con Apple Intelligence en laque trabaja el fabricante.

Las funciones más avanzadas de Siri y la llegada definitiva de Apple Intelligence no se esperan hasta las versiones .4 de los sistemas, que tradicionalmente aterrizan en primavera. Lanzar un Apple TV 4K antes, sin esas capacidades listas, habría sido presentar un producto a medio gas.

Así que tiene sentido que el Apple TV 4K de 2026 se presente en pocos meses. Pero, ¿qué podemos esperar de este equipo?

Qué podemos esperar del próximo Apple TV 4K

Después de varios años sin cambios de hardware, todo apunta a una actualización más grande de lo habitual. Para empezar, su corazón de silicio estará formado por el procesador A17 Pro, muy por encima del chip actual.

La razón de este salto es que el Apple TV 4K 2026 debe ofrecer soporte a funciones avanzadas de inteligencia artificial integradas en el sistema, desde búsquedas más naturales hasta una Siri mucho más contextual y capaz de entender peticiones complejas relacionadas con contenidos, domótica o reproducción multimedia. Y ya sabemos que la IA de Apple no es compatible con procesadores anteriores.

Además, el procesador A17 Pro también permitiría una experiencia más fluida en juegos, un apartado que Apple no ha abandonado del todo y que podría ganar peso si la compañía decide reforzar Apple Arcade en el salón.

Por lo demás, habrá que ver con qué nos sorprende la firma, aunque seguramente no hayan grandes sorpresas a nivel de diseño. Porque el objetivo de la firma es lanzar el Apple TV 4K 2026 a un precio inferior a 100 dólares, por lo que no invertirán más que lo imprescindible. Y a ese precio, puede ser un verdadero bombazo en ventas.