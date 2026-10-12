Mozilla tiene una herramienta gratuita para evitar el spam y proteger tu identidad

Firefox es una de las mejores alternativas a Chrome, gracias a un completo set de herramientas que posiciona a este navegador muyu completo. Y entre ellos, Mozilla cuenta con una herramienta gratuita que puede ayudarte a proteger tu privacidad.

Hablamos de Firefox Relay, un servicio que permite crear direcciones de correo electrónico alternativas para que no tengas que compartir tu dirección real cada vez que te registras en una página web.

Qué es Firefox Relay y cómo funciona

Firefox Relay es un servicio desarrollado por Firefox y que permite ocultar tu dirección de correo electrónico mediante un sistema de alias, también conocidos como máscaras de correo electrónico. De esta manera, en lugar de utilizar tu dirección habitual cuando te registras en una página web, puedes generar una dirección alternativa con Firefox Relay. Así que esta dirección funciona como intermediaria entre el servicio en el que te registras y tu bandeja de entrada.

Por ejemplo, supongamos que quieres comprar un producto en una tienda online que no conoces demasiado. En lugar de proporcionar tu correo personal, puedes crear una máscara con Firefox Relay y utilizarla durante el registro.

Firefox Relay | Mozilla

Todos los mensajes que lleguen a esa dirección alternativa se reenviarán automáticamente a tu correo electrónico real, por lo que podrás recibir confirmaciones de compra, facturas o información sobre tus pedidos sin revelar tu dirección principal.

¿Hay una filtración y tus datos acaban en algún servicio de spam? Sencillamente puedes desactivar la máscara desde el panel de Firefox Relay. De esta manera, dejarás de recibir esos correos sin necesidad de bloquear remitentes individualmente o darte de baja de diferentes listas de distribución.

Además, Firefox Relay incorpora una función que permite eliminar rastreadores habituales de los correos electrónicos reenviados. Evidentemente, Firefox Relay no garantiza el anonimato completo en Internet, ya que su principal objetivo es ocultar tu dirección de correo electrónico real y reducir su exposición, pero sí que ofrece un primer muro de contención muy interesante. Además, esta herramienta es gratuita y permite crear hasta 50 máscaras de correo electrónico, una cantidad más que suficiente para muchos usuarios.

Cómo usar Firefox Relay

Para comenzar, lo primero que debes hacer es acceder a la página oficial de Firefox Relay e iniciar sesión con tu cuenta de Mozilla. Si todavía no tienes una, podrás crearla durante el proceso.