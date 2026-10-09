Quién fue Margaret Hamilton, la mujer que hizo posibles los primeros viajes a la Luna y revolucionó la informática

La llegada del ser humano a la Luna no habría sido posible sin el trabajo de cientos de científicos e ingenieros que desarrollaron la tecnología necesaria para alcanzar aquel hito. Entre ellos destacó una mujer cuyo nombre ha pasado a la historia de la informática: Margaret Hamilton.

Hamilton falleció el pasado 30 de septiembre a los 90 años, según confirmó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde desarrolló buena parte de su carrera. Pero su muerte ha vuelto a poner en el foco su figura, fundamental para la exploración espacial y para sentar las bases de la ingeniería de software moderna.

A los 23 años ingresó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde diseñó un software capaz de predecir el tiempo atmosférico. Tras ello, la matemática se convirtió en la primera programadora contratada para el programa Apolo en el MIT en una época en la que la informática todavía estaba dando sus primeros pasos y los puestos de mayor responsabilidad estaban ocupados mayoritariamente por hombres.

En la NASA lideró el equipo responsable de programar los ordenadores de a bordo del programa Apolo, un trabajo decisivo para que los astronautas pudieran llegar hasta la Luna y regresar a la Tierra. Su software se encargaba de gestionar funciones esenciales de navegación y control tanto del módulo de mando como del módulo lunar.

De hecho, cuando el Apolo 11 estaba apunto de alunizar, el ordenador a bordo del módulo espacial se sobrecargó por la cantidad de tareas que tenía que realizar al mismo tiempo. Gracias a la previsión de Margaret Hamilton y su equipo, los programas que supervisaban el funcionamiento del ordenador detectaron la sobrecarga y fueron capaces de priorizar tareas.

Pero su trabajo no se terminó con el Apolo 11, ya que su software formó parte de la tecnología empleada en las siguientes misiones del programa Apolo.

Otro de los grandes legados de Hamilton fue la consolidación de la ingeniería de software como disciplina y fue autora de más de 130 publicaciones.

Margaret Hamilton, programadora del software del Apolo | Europa Press

El reconocimiento a su trayectoria llegó también a través de numerosos premios y distinciones. Entre otras, en 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil del país, por su aportación al desarrollo de la ingeniería de software y a la exploración espacial.

En su mención, se destacó: "Hamilton definió nuevas formas de ingeniería de software y contribuyó al surgimiento de una industria que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Su arquitectura de software propició avances trascendentales para la humanidad, al escribir el código que permitió a Estados Unidos pisar la luna".