Lo analógico con un toque moderno está de moda, también a la hora de escuchar música

Vivimos en la era dominada por los algoritmos, los cuales se encargan de saber lo que nos gusta y ofrecernos contenido personalizado de forma instantánea. Aunque por otro lado, estamos experimentando un cambio de tendencia en la que cada vez tienen una mayor presencia los dispositivos físicos y analógicos que marcaron a muchas generaciones. Nacidos de la necesidad de desacelerar y recuperar el control, así como hacer que la música sea de nuevo tangible, así son los nuevos reproductores.

El renacer analógico

Los reproductores de cassettes, CD, MP3 o los clásicos vinilos han dejado de ser un capricho o una moda pasajera para volver a la escena musical actual. Los cuales llegan rediseñados para adaptarse con la tecnología actual. Uno de los claros ejemplos es Fiio, el fabricante chino ha conseguido la fusión entre los componentes de alta fidelidad y la nostalgia, con tres dispositivos que se adaptan a nuestro tiempo, pero con un toque elegante a la vez que retro. Y otros fabricantes que como Audio-technica que siguen apostando por los incombustibles vinilos.

FiiO CP13 | FiiO

Para los que ya tienen una edad las cintas de cassettes tal vez sean las que más recuerdos les traen a las generaciones de los 80. Siempre en busca de pilas para sus walkman, y buscando métodos alternativos para rebobinar las cintas sin gastarlas, un problema que se resuelve con su batería recargable interna. El Fiio CP13 es un reproductor portátil, con el que volveremos a sentir el sonido del arrastre de la cinta y dar la vuelta la vuelta a la cinta para escuchar el álbum de principio a fin como se concibió.

El nuevo Fiio DM15 R2R | Fiio

Otros de los grandes abandonados hasta ahora, son los discos compactos, tan populares en los 90. Gracias al DM13 el concepto del discman se reinventa. Este cuenta con un conversor doble digital-analógico, con lo que mejora aún más la calidad del sonido. Cuenta además con conexión bluetooth de alta resolución, para usar auriculares inalámbricos, con los que disfrutar de la nitidez incluso en movimiento.

FiiO Snowsky DISC | FiiO

La gran revolución en los 2000 fue el MP3, ya no hacía falta la música pregrabada en un soporte. Emulando aquellos primeros reproductores el Fiio Snowsky MP3, nos ofrece resolución Hi-res, lo que nos permite disfrutar de la música sin interrupciones. Devolviendo al usuario una experiencia inmersiva, pudiendo escuchar la selección de música de principio a fin.

Audio-Technica AT-LP60XBT | Audio-Technica

Por último, el disco de vinilo, el que lleva años recuperando su terreno perdido. Con tocadiscos automáticos como el Audio-technica AT-LP60XBT, cuenta con correa de transmisión con el que disfrutar el sonido analógico sin renunciar a la conectividad Bluetooth. Devolviendonos el ritual de colocar la aguja sobre los surcos de los discos.

La vuelta a los sistemas analógicos no representa una vuelta atrás, sino una forma de vida en la que optamos por la vida relajada y la música tangible, huyendo por un momento de la hiperconectividad del mundo que nos rodea.