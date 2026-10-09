El iPhone Air 2 será aún más delgado y tendrá una batería más grande

La realidad es que la combinación de estas dos características no suele ser nada habitual. Cuanto más grande una batería, más grueso suele ser el dispositivo, pero en este caso Apple habría conseguido lo casi imposible. Meter en uno de los móviles más delgados del mercado una batería aún más grande. Y es que las últimas filtraciones apuntan a que el iPhone Air 2 será más delgado, detallan cuánto, y también que tendrá una batería más grande.

¿Hasta qué punto va a ser más delgado?

Pues bien, el blog coreano de Naver ha desvelado cuál sería el grosor del iPhone Air, concretamente 0,4 mm menos que la actual generación, que mide 5,6 mm, por lo que la nueva generación tendría un grosor de 5,2 mm. Esto es bastante menos, no solo del iPhone Air de primera generación, sino también del Samsung Galaxy S25 Edge con el que competía en un primer momento, que contaba con un grosor de 5,8 mm.

Así que, desde luego, Apple, aunque va a dejar pasar entre medias otro año para lanzar la segunda generación, lo va a hacer con motivos de peso, y nunca mejor dicho, porque el principal atractivo de este modelo lo será aún más y brindará una razón de verdad para dar el salto a esta nueva generación. Pero esto no es lo único, porque ahora viene la parte más interesante de esta nueva generación, y es que, a pesar de ser más delgado, en ese espacio encontraremos una batería más grande.

Eso sí, no esperemos un aumento de 1000 mAh o 2000 mAh, sino de algo mucho más modesto, pero lo suficiente como para constatar a pesar de que el móvil es mucho más delgado, también es capaz de aumentar la capacidad y por tanto, la autonomía del teléfono, una fórmula normalmente que funciona a la inversa. Más allá de todo esto, se espera que el iPhone Air 2 llegue con un potente chip A20 Pro, que es el mismo de los actuales iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Este nuevo teléfono ultradelgado presumirá también de la isla dinámica más pequeña,por lo que se alineará con el resto de la gama en ese sentido. También se espera que estrene una nueva cámara de fotos con un segundo sensor, en este caso un ultra gran angular de 48 megapíxeles. También se espera el módem C2 o el chip N2 de Apple, que mejoran de manera notable las comunicaciones inalámbricas del teléfono, con una conectividad más rápida y estable.

En términos de diseño, Apple conservaría el marco de titanio en esta segunda generación, algo que tiene sentido, ya que contribuye a reducir el peso del terminal a la vez que lo hace bastante más resistente. Se espera que este nuevo iPhone Air 2 se lance en 2027, podría llegar junto al iPhone 20, aunque no hay que descartar un adelanto a la primavera, ya que por primera vez se lanzará el iPhone 18 en esa ventana.