Verificar compras con tu móvil en Chrome es más sencillo que nunca

En los últimos años las compras por Internet han aumentado su número y son muchos los usuarios que optan por este sistema. Realizar estas compras desde el ordenador resulta de los más cómodo, aunque no lo es tanto cuando se trata de pagar. A continuación te contamos cómo realizar tus compras de una forma rápida y sencilla.

Así funciona la nueva verificación multidispositivo de Google Pay

Uno de los obstáculos con los que nos encontramos son las normativas de seguridad en las que se han instaurado múltiples pasos de autenticación, como la doble autenticación o SCA. Algo muy habitual es abandonar el proceso sin completarlo. Esta nueva funcionalidad surge de la necesidad de agilizar los pagos en comercios electrónicos, a la cual le ha dado el nombre de verificación de pagos multidispositivos en Android y Chrome.

Verificando la compra desde el teléfono | TecnoXplora

De manera que a partir de ahora podemos realizar compras a través del navegador de Google Chrome en el ordenador y a la hora de pagar podemos elegir si queremos elegir Google Pay como método de pago, en los sitios webs compatibles. Un proceso no solo agiliza la transacción sino que lo hace mucho más rápido y fluido.

Además del ahorro de tiempo que supone prescindir de códigos SMS o navegar por diferentes pantallas, ya que en la pasarela de pago se nos mostrarán dos opciones.

ya que en la pasarela de pago se nos mostrarán dos opciones. Una notificación Push directa, de manera que en nuestro teléfono móvil vinculado recibimos el aviso inmediato, para confirmar.

de manera que en nuestro teléfono móvil vinculado recibimos el aviso inmediato, para confirmar. O bien escaneando con la cámara de nuestro móvil el código QR que nos muestra.

que nos muestra. Así no tendremos que introducir código, simplemente tendremos que confirmar nuestra identidad a través de los métodos de desbloqueo de nuestro teléfono , ya sea un PIN de seguridad, la huella dactilar o el escaneo facial, convirtiendo este método en uno de los más seguros.

, ya sea un PIN de seguridad, la huella dactilar o el escaneo facial, convirtiendo este método en uno de los más seguros. Un sistema que ya está en funcionamiento y que utilizan las entidades financieras, el cual funciona a través de notificaciones en la app. ´y que Google ha integrado en su sistema de pago.

El uso de credenciales tokenizadas desde nuestros dispositivos móviles, no sólo aporta comodidad al usuario sino que cumple a la perfección con los estándares de seguridad europeos. Además de la comprobación realizada por el sistema de pago de Google es posible que también tengamos que responder a la petición de nuestro banco, como lo hacemos hasta ahora. Lo que supone una doble protección contra las amenazas y el fraude.

Con lo que Google da un salto cualitativo en lo que a seguridad en las compras respecta. Integrando un ecosistema de compras online más seguro e integrado. Haciendo que las compras desde el ordenador sean más seguras a la vez que sencillas.