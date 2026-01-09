Cómo conectar ChatGPT a Apple Music para generar playlist con su IA

La utilización de la inteligencia artificial en cualquier aspecto de nuestra vida es total, tanto es así que también podemos hacer uso de esta para que busque canciones o cree listas de reproducción y que las añada de forma automática a nuestra biblioteca. A continuación, te contamos cómo conectar la app de música de Apple con el modelo de inteligencia artificial de Open IA.

Conecta Chat GPT con Apple Music y sácale todo el partido

Más allá de los propios algoritmos de la app de Música en streaming de Apple, a través de los cuales recibimos sugerencias de nuevas canciones o artistas que nos pueden gustar. La integración oficial y directa con el modelo de inteligencia artificial, permite un uso mucho más personalizado de ambas herramientas. Una integración que podemos llevar a cabo desde Chat GPT ya sea desde la web, la app de escritorio desde tu Mac o con la app de móvil, siguiendo los siguientes pasos:

Conectando Chat GPT con Apple Music | TecnoXplora

Desde la interfaz de Chat GPT, en la barra lateral, selecciona la opción "explorar aplicaciones” o directamente en el menú Apps.

en la barra lateral, selecciona la opción o directamente en el menú Apps. En la lista de las apps disponibles, busca y selecciona “Apple Music” , seleccionando la herramienta oficial de esta.

, seleccionando la herramienta oficial de esta. Para vincular la cuenta, pulsar sobre el botón, conectar. Al hacerlo se abre una nueva ventana, a través de la que debes iniciar sesión con tu ID de Apple.

Al hacerlo se abre una nueva ventana, a través de la que debes iniciar sesión con tu Una vez autorizados los permisos , que dan acceso a Chat GPT podrá buscar y añadir contenido a la biblioteca.

, que dan acceso a Chat GPT podrá buscar y añadir contenido a la biblioteca. Ahora Apple Music aparecerá como una app conectada más.

aparecerá como una app conectada más. Además de crear listas de reproducción instantáneas, usando comandos como “hazme una playlist con tus preferencias”, el resultado se añadirá de forma automática y se guardará en Apple Music.

Tenemos la opción de realizar búsquedas más completas que impliquen más información más allá del nombre de la canción, el álbum o el intérprete de la misma. De manera que podemos describir escenas de series o películas en la que las hemos escuchado o incluso indicarle parte de la letra de la canción.

Una de las características más destacable de esta integración es la posibilidad de escucharfragmentos de audio (snippets), antes de incluirlos directamente desde la interfaz de del chat, lo que nos da poder de decisión de si queremos o no incluir la pista a nuestra selección. Una funcionalidad que además está disponible para todos los usuarios, puesto que no es necesario tener una suscripción de Apple Music. Del mismo modo podemos realizar búsquedas y escuchar las previsualizaciones de audio, para descubrir nueva música.

Si te preocupa la privacidad y el acceso a los datos que a los que pueden tener acceso las aplicaciones. Esto no debe suponerse ningún problema, ya que ChatGPT, no tienen acceso al historial de escuchas privado, ni a las listas que hayas creado, a no ser que les otorguen un permiso explícito para ello. Su cometido es principalmente acceder al catálogo público y registrar nuevas listas en tu cuenta.