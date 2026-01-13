YA ES OFICIAL
Apple elige la IA de Gemini para impulsar al nuevo Siri
Apple ha emitido un comunicado donde confirma una colaboración con Google que ya se había filtrado el pasado verano.
Ya os lo contamos hace unos meses, que se había deslizado la posibilidad de que Apple eligiera a Google y su IA de Gemini para impulsar por fin al nuevo Siri, que esperamos desde hace casi dos años. Fue en el WWDC de 2024, en el verano de aquel año, cuando conocimos los planes de Apple de lanzar en unos meses un nuevo Siri impulsado por IA generativa. Entonces eligieron a ChatGPT para impulsar al nuevo Siri, pero los constantes retrasos para la llegada de Apple Intelligence han llevado a Apple a tomar una drástica decisión, y dar el paso de unirse a su enemigo para poder garantizarse por fin la mejor IA en sus iPhone. Ahora el acuerdo es oficial.
Apple da el paso oficialmente
La cadena norteamericana CNBC ha tenido acceso al comunicado oficial de Apple, donde la empresa ha anunciado su elección y el comienzo de un acuerdo de colaboración con Google plurianual. Concretamente, el comunicado dice lo siguiente:
- Tras una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos Apple Foundation y estamos entusiasmados con las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para nuestros usuarios.
Apple no ha querido hacer más declaraciones al respecto a este medio, y desde Google remiten a la nota de Apple para posicionarse ante este importante acuerdo. Las informaciones que surgieron el pasado verano sobre las conversaciones de Apple y Google para incorporar la IA de Gemini a los desarrollos de la compañía, como iOS o Siri. Ya entonces se habló de que Apple pagaría al año a Google 1.000 millones de dólares anuales, para poder utilizar los diferentes modelos de IA generativa de Gemini.
Desde luego esto supone un gran espaldarazo para Google y su IA de Gemini, que supera a OpenAI y su ChatGPT con un cliente tan potente como Apple. Por lo que la realidad va a ser que la práctica totalidad de móviles nuevos en el mercado van a contar con Gemini como referente en IA, ya no solo los iPhone, sino también todos los Android que ya cuentan con Gemini como asistente de IA, en sustitución del asistente de Google.
Por tanto, parece que la ventaja inicial de OpenAI, que básicamente ha convertido a ChatGPT en el principal sinónimo de IA generativa, se está diluyendo poco a poco frente a una Google que está apostando más que nunca por la IA, hasta el punto de que en 2025 ha superado en capitalización bursátil a Apple, algo imposible de imaginar hasta hace muy poco.
La principal consecuencia de todo esto debería ser que en cuestión de pocos meses el esperado Siri con IA generativa sea una realidad, y llegue de una vez por todas, algo que debía haber ocurrido a finales de 2024. Y por supuesto, esto no quiere decir que Gemini vaya a entrar en los iPhone por defecto, sino que Apple pagará por usar esa IA e integrarla en todas sus apps y servicios, acelerando así la implementación de funciones de IA en su ecosistema de una vez por todas.
