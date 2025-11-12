ACTUALIZACIÓN DE SMARTHINGS
Ahora puedes controlar tus dispositivos Samsung desde Siri
Controlar con la voz en Siri tus dispositivos de Samsung va a ser más sencillo que nunca a partir de ahora.
El hogar conectado es algo cada vez más habitual en los hogares españoles. El precio asequible de la tecnología más común en este segmento, como las bombillas, enchufes o todo tipo de dispositivos inteligentes que se pueden controlar con la voz o desde el smartphone, ha iniciado en este apasionante mundo a millones de consumidores. Esto también ha traído consigo cierto caos a la hora de controlar todos esos dispositivos, ya que debemos tener instaladas varias apps para poder hacerlo. Ahora dos de los grandes fabricantes tecnológicos están sumando fuerzas. Porque ahora será más fácil controlar tus dispositivos Samsung desde el Siri de los iPhone.
Samsung actualiza su ecosistema
Han sido los coreanos los que han actualizado su software de hogar conectado para hacerlo compatible por fin con el asistente de voz de los iPhone. Es evidente que muchos usuarios de estos teléfonos tienen dispositivos de Samsung en sus hogares, ya sean Smart TV, frigoríficos, aires acondicionados, lavadoras y muchos más electrodomésticos inteligentes, que necesitan ser controlados también de manera remota, y que son compatibles con la plataforma.
Y aunque ya era posible controlar estos dispositivos desde los iPhone gracias a la app de SmartThings de Samsung para iOS, ahora se mejora esta integración con la llegada de SmartThings al asistente Siri de Apple. Esta nueva compatibilidad es posible gracias a Siri Shortcuts, que es una función que se integra en iOS y ha sido diseñada para automatizar todo tipo de rutinas basadas en los dispositivos de Samsung.
Ahora es posible configurar en esta herramienta diferentes atajos de SmartThings, para lo que solo tenemos que arrastrar algunas de los diferentes acciones a los atajos de Siri, de tal forma que se activen y ya se puedan integrar en el lenguaje que utilizamos con el propio asistente de voz de Apple. De la misma forma, desde la app de SmartThings para iOS es posible acceder a las diferentes rutinas que hemos creado y configurarlas igualmente.
Sea como fuere, la noticia es que ahora el ecosistema de IOT de Samsung se está integrando al completo dentro del asistente de voz de Apple, que como sabéis está pendiente de una gran actualización. Esta se espera ahora para la próxima primavera, y será la encargada de introducir la IA de Apple Intelligence en el asistente, pero a un nivel mucho más profundo que ahora, en el que se apoya en ChatGPT: De hecho se espera que tras la firma de un acuerdo, Google suministre a Apple la IA de Gemini para alimentar a este nuevo Siri, que ya será capaz de controlar tus dispositivos Samsung con la voz.
Sin duda una de esas noticias que mejoran nuestro día a día y lo hacen más cómodo. Y es que el hogar conectado es algo confuso cuando se trata de compaginar dispositivos de diferentes fabricantes, pero con movimientos así se convierte en algo mucho más sencillo y cómodo para todos. Estas novedades deberían ir llegando a tu iPhone con la última actualización de la app de SmartThings.
