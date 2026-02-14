¡Descarga e Imprime! Los mejores recortables gratis para hacer juguetes de papel

En la época que nos ha tocado vivir, las pantallas son las protagonistas también en el tiempo de ocio de los más pequeños. Si prefieres alternativas, también puedes fomentar la creatividad manual al mismo tiempo que pasamos tiempo de calidad en familia. A continuación, te contamos cómo puedes hacerlo.

El arte de crear juguetes de papel

Algo que ha quedado olvidado son los recortables y muchas otras actividades que precisan de cierta habilidad manual, como es la creación de juguetes de papel. A través de páginas web como TheToyMaker.com, encontramos todo lo necesario para su creación, así como tarjetas y otras manualidades imprimibles. La web va más allá de ser un simple repositorio; se trata de una herramienta pensada para que se creen cosas juntas de forma sencilla y divertida. Donde encontramos una amplia colección de diseños para descargar, los cuales están diseñados para transformarse en objetos tridimensionales construidos en papel, usando para ello, simplemente, tijeras y pegamento.

Recortable que podemos descargar | The Toy Maker

En cuatro sencillos pasos, podremos recrear cualquier objeto.

Lo primero es llevar a cabo una búsqueda de lo que queremos construir; para ello, entra en las diferentes categorías, donde encontramos la sección “free Paper Toys” , Aquí encontramos un catálogo visual con todos los modelos a nuestra disposición.

de lo que queremos construir; para ello, entra en las diferentes categorías, donde encontramos la sección , Aquí encontramos un catálogo visual con todos los modelos a nuestra disposición. Una vez hemos encontrado el juguete que queremos montar, entre los que encontramos un vagón tirado por osos, una caja de palomitas o un teatro de papel, entre otros muchos, pulsamos sobre el nombre del juguete. Al hacerlo, se abrirá un archivo PDF con el desarrollo del mismo que podemos descargar o imprimir.

A la hora de elegir los materiales con los que construiremos nuestros juguetes preferidos, debemos tener en cuenta la calidad del material que usaremos, para que sea más duradero. Por lo que es recomendable elegir papeles de alto gramaje o incluso cartulina.

Por último, llega el momento del montaje, tras recortar las diferentes piezas por las líneas de corte con la ayuda de una tijera o un cúter. A continuación, doblamos y plegamos por las líneas indicadas y pegamos las pestañas con pegamento; con esto conseguimos que la figura vaya tomando forma y volumen.

Una web, cuyo objetivo más allá de montar el juguete por lo que destaca es por el proceso de aprendizaje que nos ofrece. Este tipo de actividad favorece la práctica de habilidades esenciales como la motricidad fina, la atención al detalle y la capacidad de seguir instrucciones secuenciales.

Además de los juguetes, encontramos contenidos escolares, con la presencia de juguetes diseñados para el refuerzo de materias como las matemáticas, con la ayuda de rompecabezas lógicos, marcadores de libros para incentivar la lectura y procesos sobre hábitats naturales. Muchos de los contenidos, además, son plantillas en blanco y negro que se pueden colorear. Lo que permite experimentar con formas, colores, emociones e historias, permitiendo personalizar cada una de nuestras creaciones. Una web donde, de forma gratuita, educadores y padres tienen la opción de encontrar actividades divertidas y con las que compartir el tiempo alejados de las pantallas. Aprovechando al máximo el tiempo para disfrutar de un entretenimiento creativo.