Android 17 ya es una realidad, la versión estable llega a los Google Pixel

Como es habitual, los teléfonos de los de Mountain View son los primeros en recibir el nuevo sistema operativo. Pero en este caso no se trata solo de esto, sino de que además supone el estreno del nuevo sistema operativo de Google, y por tanto a partir de ahora es de esperar que vayamos viendo cómo diferentes capas de personalización de otros fabricantes van incorporando la nueva versión del sistema operativo.

Android 17 llega a los Google Pixel en su versión final

Así es, los Google Pixel están recibiendo ya Android 17 en su versión final y estable. Después de que el sistema operativo haya pasado por todas las versiones beta pertinentes, ahora está disponible para todos aquellos que están en el canal estable, quienes no han optado por las versiones beta de Android 17 en los últimos meses, que esos van a otro ritmo diferente y reciben otras actualizaciones.

Por tanto, esto supone el debut del sistema operativo en su forma estable en el mercado de smartphones Android. Y por tanto, a partir de ahora es de esperar que las capas de personalización de los grandes fabricantes, como Samsung, Xiaomi, Oppo y demás, reciban versiones de estas capas basadas en la versión estable del sistema operativo de los de Mountain View. Pero volviendo a los Google Pixel, estos juegan claramente con ventaja.

Porque mientras que el resto de fabricantes adoptarán Android 17, pero a muchas de sus características las fusionarán con otras de sus capas o directamente no las implementarán, en el caso de los Pixel todas las novedades del nuevo sistema operativo están ya disponibles para los que cuentan con un Google Pixel. Y vamos a repasarlas rápidamente para que sepas qué esperar si actualizas.

Novedades de Android 17 en los Google Pixel

Pues son novedades interesantes las que llegan a los Pixel con Android 17. Como una nueva multitarea con Bubbles. Y es que ahora puedes transformar prácticamente cualquier aplicación en una ventana flotante con solo mantener presionado su icono. Puedes consultar mapas, tomar notas o seguir un vídeo sin necesidad de abandonar la aplicación principal.

Grabación de pantalla con reacciones

Ahora podemos grabar la pantalla con reacciones, porque puedes grabarte a ti mismo utilizando la cámara frontal de forma simultánea mientras capturas lo que pasa en tu pantalla. El sistema elimina automáticamente el fondo de tu silueta sin necesidad de usar un croma o pantalla verde.

Mejora en la privacidad

Ahora, con la función de marcar el teléfono como perdido, desde la app Find Hub, podemos bloquear el Pixel con biometría. Aunque el ladrón conozca tu código PIN, no podrá acceder a tus datos ni desactivar el rastreo de ubicación.

Nuevo modo gaming y retoques estéticos

En el caso de los teléfonos plegables, de momento en el Pixel Fold, hay un nuevo modo de juego 50 a 50, que coloca la partida en la mitad superior de la pantalla y un mando dinámico en la inferior. Además, añade la opción nativa de ocultar los nombres de las aplicaciones en la pantalla de inicio para tener un aspecto mucho más limpio, con menús de ajustes más compactos y una integración más profunda del tema oscuro.