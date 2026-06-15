Estos son los dispositivos Motorola compatibles con Android 17

Aunque la versión beta de la nueva versión del sistema operativo Android ya está circulando y en uso por los usuarios inscritos en su programa. Pronto se desplegará de forma masiva para el uso de cualquier usuario. Pero hasta el momento solo podemos comprobar si nuestro móvil será compatible con la última actualización. A continuación, te contamos qué móviles Motorola recibirán la nueva actualización.

Dispositivos Motorola elegibles para Android 17

En los últimos años, la compañía propiedad de Lenovo ha apostado por ampliar el soporte a sus dispositivos de gama media y alta, hasta los 7 años de actualizaciones completas en lo que respecta al sistema operativo. Lo que garantiza prolongar la vida de los dispositivos, como también sucede para las gamas Edge y Moto G. Estos son los modelos que recibirán la nueva versión de Android 17.

Motorola Razr 70 Plus | Motorola

Serie Motorola Razr (Plegables)

Motorola Razr 70 / Razr 70+ / Razr 70 Ultra (Modelos lanzados en 2026)

(Modelos lanzados en 2026) Motorola Razr 60 / Razr 60 Ultra (Gama de 2025)

(Gama de 2025) Motorola Razr 50 / Razr 50 Ultra

Motorola Razr+ (Ediciones especiales de 2024 y 2025)

Serie Motorola Edge

Motorola Edge 70, 70 Pro, 70 Pro+, 70 Fusion y 70 Fusion+

Motorola Edge 60, 60 Pro, 60 Neo, 60 Fusion y 60 Stylus

Motorola Edge 50, 50 Pro, 50 Ultra, 50 Neo y 50 Fusion

Motorola Edge (Versiones anuales de 2025 y 2026)

Serie Moto G (Gama Media)

Moto G87 y Moto G86 / G86 Power

Moto G77 y Moto G75

Moto G67

Moto G57 y Moto G57 Power

Moto G47, Moto G37 y G37 Power

Moto G Stylus 5G (Modelos de 2025 y 2026)

(Modelos de 2025 y 2026) Moto G Power 5G (Modelos de 2025 y 2026)

(Modelos de 2025 y 2026) Moto G Play (Edición correspondiente a 2026)

Tablets y otros modelos exclusivos

Moto Pad (2026) y Moto Pad 60 Neo

(2026) y Motorola ThinkPhone 25

Motorola Signature

Una actualización que se prevé que esté lista para su despliegue en los dispositivos de la marca a partir del tercer trimestre de 2026. Un proceso que se hará de forma escalonada, llegando en primer lugar a los Motorola Signature, seguidos de la serie de plegables Razr, así hasta llegar al resto de los dispositivos compatibles de la marca. Que lo hará de forma progresiva a finales de año o principios de 2027 en los modelos de la serie Edge y en la familia Moto G.

Momento a partir del cual todos los modelos que figuran en este listado, además de disfrutar de las novedades que ofrece Android 17, también podrán hacerlo de su nueva interfaz Hello UI, con las que las mejoras en el rendimiento, en la optimización de la memoria en segundo plano o la seguridad reforzada son sus grandes novedades.