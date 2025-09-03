Amazon presenta Lens Live: haz fotos con el móvil e identifica compras con IA

Amazon quiere que la cámara de tu teléfono móvil se convierta en una especie de asistente de compras más inteligente que nunca. De esta manera, la compañía ha anunciado Lens Live, una nueva función integrada en la aplicación Amazon Shopping que promete hacer todavía más fácil identificar, comparar y comprar productos en apenas unos segundos.

Hasta ahora, Amazon Lens ya permitía identificar artículos a través de una foto o escaneando un código de barras. Pero con Lens Live la experiencia cambia por completo: basta con abrir la cámara dentro de la aplicación y esta empezará a reconocer de inmediato los objetos que aparecen en el encuadre.

Amazon Lens Live quiere revolucionar tu forma de comprar

Y lo cierto es que pinta muy bien. Para ello, solo has de hacer una foto al producto que te interese y, en cuestión de segundos, el sistema muestra un carrusel en la parte inferior de la pantalla con los productos más parecidos o idénticos disponibles en Amazon. Desde ahí vas a poder comparar precios, añadir productos al carrito con un solo toque o guardarlos en la lista de deseos, todo sin salir de la vista de cámara.

Por ejemplo, supongamos que te vas de compras y ves un producto que te encanta, pero ahora no lo puedes comprar. Pues solo has de abrir Amazon Lens Live y podrás saber en segundos si está disponible en Amazon.

Amazon Rufus | Amazon

Y ojo, que Amazon ha anunciado más novedades en su nota de prensa. Sin ir más lejos, la compañía ha integrado a Rufus, su asistente de compras basado en inteligencia artificial generativa. Esto significa que, además de mostrar coincidencias de productos, Lens Live te ofrecerá información adicional como resúmenes rápidos, características destacadas o incluso sugerencias de preguntas que puedes hacer sobre lo que tienes delante.

Por ejemplo, si vas a comprar una maceta, puedes preguntar cosas como ¿esa maceta que estás mirando es resistente para exteriores? ¿Qué materiales tiene? ¿Hay versiones con distintos colores? Rufus aparece justo debajo del carrusel de productos para resolver en segundos todas estas dudas.

Para conseguir todo esto, Amazon Lens Live funciona con modelos de visión artificial y aprendizaje profundo desarrollados en AWS. Estos modelos identifican automáticamente los objetos principales de la escena, comparan lo que capta la cámara con miles de millones de productos disponibles en Amazon y devuelven las coincidencias más relevantes.

Lo más interesante es que todo ocurre en tiempo real, por lo que no tendrás que esperar nada, logrando una experiencia fluida que potencia el conocido “clic y compra” de la plataforma.

Eso sí, mucho nos tememos que de momento no está disponible en España. Como ha explicado el gigante de las ventas, Amazon Lens Live ya está disponible para decenas de millones de clientes en Estados Unidos a través de la app Amazon Shopping para iOS. Por suerte, la compañía ha confirmado que se irá desplegando a más usuarios en las próximas semanas, por lo que habrá que tener un poco de paciencia.