El ajuste para escribir más rapido en tu móvil Android o iPhone

Quizás una de las funcionalidades más prácticas cuando escribimos es la sustitución o expansión de texto. Aunque también sea de las más desaprovechadas tanto por los usuarios de iOS como Android. A continuación, te contamos en qué consiste.

Optimiza la escritura sustituyendo texto

Esta desconocida función permite asignar abreviaturas cortas a fragmentos de texto repetitivos o largos. Lo que no solo nos ahorra tiempo, sino que al mismo tiempo evitamos los comunes errores tipográficos al enviar mensajes o rellenar formularios.

Una herramienta nativa nos ayuda a simplificar la escritura en nuestros dispositivos inteligentes. Al automatizar la forma en la que incluimos la información que se repite de forma habitual. Al hacerlo podremos convertir unos pocos caracteres en una frase completa, algo que podemos aplicar también a los correos electrónicos e incluso a cualquier estructura de texto que usemos frecuentemente a diario.

Creando abreviaturas en el teclado de Google | TecnoXplora

Un método de escritura que nos ofrece un beneficio directo, no solo en el ahorro de tiempo en la redacción de textos completos invirtiendo una cantidad de tiempo inferior a la que usamos normalmente, gracias a la introducción de estas abreviaturas rápidas. Al mismo tiempo, reducimos el número de errores que cometemos al teclear rápido. Esto además añade comodidad a la hora de rellenar los campos repetitivos de un formulario. Configurarlo es de lo más sencillo

Para configurarlo en iOS debemos seguir los siguientes pasos:

Entra en los ajustes del teléfono y selecciona la opción “ general ”

” En esta encontramos “ teclado ”

” En la esquina superior derecha, toca el icono “+” para crear una abreviatura, En el apartado “frase” introduce el texto completo. Y en “ función rápida” el atajo activador que usaremos.

para crear una abreviatura, En el apartado “frase” introduce el texto completo. Y en “ el atajo activador que usaremos. Guarda y sal de la app. De este modo se sincroniza automáticamente, también en el resto de tus dispositivos utilizando iCloud.

En el caso de Android, seguiremos los siguientes pasos:

Para que se aplique debemos usar el t eclado de Google, Gboard.

Tenemos dos opciones para configurarlo, desde la rueda dentada del propio teclado.

del propio teclado. O accediendo a través de los ajustes del teléfono, usa la herramienta de búsqueda para acceder a Gboard .

. Una vez en la app del teclado, selecciona la opción “ diccionario ” y entra en “diccionario personal”, seleccionando el idioma correspondiente.

” y entra en “diccionario personal”, seleccionando el idioma correspondiente. Pulsa sobre “+”, En la primera línea escribe la frase o palabra completa y a continuación en “acceso directo” el atajo que vas a usar.

En la primera línea escribe la frase o palabra completa y a continuación en el atajo que vas a usar. una vez has terminado vuelve atrás o pulsa el icono de confirmación para guardarlo.

De esta forma está disponible para usarlo en cualquier aplicación en la que se despliegue el teclado. Una forma rápida y sencilla de ahorrar tiempo cuando escribimos. Solo tenemos que invertir unos minutos a crear nuestros atajos personalizados.