Ahorra batería al usar Google Maps con este truco

A día de hoy, a la hora de buscar una dirección, ya no es necesario estar preguntando a desconocidos por la calle, pues podemos recurrir a la aplicación Google Maps. Esta ofrece rutas exactas, por lo que no hay nada mejor para llegar donde quieres fácilmente. Eso sí, si usas habitualmente Google Maps en tu teléfono móvil, habrás notado que gasta más batería de lo habitual. Se trata de un problema que afecta a varios usuarios, pero al cual vas a poder ponerle solución.

Sin duda, Google Maps se ha posicionado como el mejor GPS que puedes utilizar en tu teléfono para llegar a tu destino de la forma más cómoda. Aunque, por desgracia, poco a poco ha ido aumentando el consumo de batería.

No son pocos los que han advertido este problema tras las últimas actualizaciones de Google Maps, y no es algo que tenga que ver con tu teléfono móvil o el sistema operativo de Android. El problema que se ha dado tiene que ver con la memoria caché, la cual no es la mejor ahora. Debido a ello, sucede un mayor gasto de batería.

Ahorra batería en tu teléfono al utilizar Google Maps

Como te indicamos anteriormente, poner solución a este aumento del gasto de la batería es algo sencillo, y es que tan solo vas a tener que borrar la memoria caché de la app en el sistema operativo. En el caso de que no sepas cómo llegar a este punto, te vamos a dejar los pasos a seguir, ya seas usuario de Android o iOS.

Descarga mapas de Google Maps y úsalo sin conexión a Internet | Unplash

Principalmente porque ambos sistemas operativos requieren una configuración diferente, pero como podrás comprobar más adelante, el proceso es sumamente sencillo y no te llevará más de unos minutos.

Soluciona el problema en Android

Primero dirígete a la configuración de tu teléfono y ve al apartado Aplicaciones.

Pulsa en Todas las aplicaciones y a continuación Google Maps para pulsar en el icono de la aplicación Hecho esto, deberás seleccionar Almacenamiento.

Verás que tienes las opciones de datos y caché. Tan solo pulsa en Borrar caché y problema solucionado.

Soluciona el problema en iOS

Dirígete a los Ajustes de tu terminal y entra en General.

Ahora selecciona Almacenamiento del iPhone y busca el icono de Google Maps.

Una vez dentro, pulsa en Descargar aplicación, de forma que se borrará la memoria caché, pero sin eliminar los datos ya guardados.

Puede que tengas que volver a descargar la app en la tienda App Store. En el caso de que el problema no se haya solucionado, lo mejor es borrar los datos de almacenamiento de la app.