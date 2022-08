Google Maps: ya puedes viajar en el tiempo desde tu móvil, ¿sabes cómo hacerlo?

Hace ya bastante tiempo que os contamos sobre la posibilidad de viajar en el tiempo con Google Maps, algo figurado evidentemente, pero que en realidad es lo que significa de alguna manera la funcionalidad para poder ver los distintos estados por los que ha pasado una ubicación a lo largo de los años. Esto es algo que hemos podido hacer durante los últimos años desde la versión de escritorio de Street View, que nos da acceso a todas las fotografías realizadas por Google a lo largo de los años. Ahora esto es posible también desde nuestro móvil, al consumarse una de las grandes novedades que nos tenía preparada Google.

Llega a todos los usuarios de Google Maps

Lo sabíamos, incluso habíamos visto imágenes sobre cómo iba a ser esta función tan popular para nuestros móviles. Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido verla por fin en acción en las apps móviles de Maps. Ahora por fin se está liberando la actualización que cuenta con esta funcionalidad adaptada a la interfaz de un teléfono, y desde luego que se va a convertir en una de las más populares para multitud de usuarios, que no solo usan la app para conocer lugares, sino también para poder admirar estos en otros tiempos, quizás mejores, o no.

Viajando en el tiempo | Tecnoxplora

Por eso es lo más parecido a viajar en el tiempo que vamos a encontrar. Para disfrutar de esta función solo tienes que actualizar Google Maps a la última versión disponible tanto si tienes un iPhone con iOS como un móvil Android. Una vez que lo hagas, podrás disfrutar de esta función de la manera que te vamos a contar:

Abre Google Maps

Introduce cualquier dirección

Señala un lugar sobre el mapa

Ahora podemos ver el nombre de la ubicación o lugar, y debajo de este nombre la fecha en que se tomó la imagen de Street View

Justo al lado tenemos una nueva frase “Ver más fechas” que se puede pulsar

Al hacerlo aparecerán todas las versiones almacenadas en los servidores de Google sobre el aspecto de ese lugar

Veremos distintas miniaturas que nos mostrarán el año exacto en el que se tomaron

Ahora solo nos queda pulsar sobre cada una de estas miniaturas para pasar a la vista de ese año. Lógicamente nos encontraremos los lugares más populares con un gran número de versiones, y otras que lo son menos donde el coche de Google Maps habrá pasado apenas una o dos veces. De esta manera ahora es posible acceder a una información que llevaba disponible años en la versión de escritorio, pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha estrenado en nuestros teléfonos.

Viajando en el tiempo | Tecnoxplora

Como veis es sencillo acceder a esta nueva modalidad, que no deja de ser un histórico de Street View, pero que nos hace sentir como si estuviéramos realmente viajando en el tiempo. Algo que muchos llevábamos esperando tiempo, ya que no siempre tenemos a mano un PC con el que disfrutar de esta divertida característica de la app de mapas de Google.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Google Maps: comprueba el tráfico en tu zona sin abrir la aplicación