Descubre cómo era tu ciudad hace millones de años

Puede que conozcas como la palma de tu mano las calles de tu ciudad, pero seguro que si la vieras hace unos cuantos años no pensarías que estarías viendo tu localidad. Pero no hablamos de hace un siglo o dos, sino más bien de cientos de millones de años atrás. Y es que, en aquel momento, tu ciudad no se encontraba ni en el mismo punto de la Tierra que lo hace ahora, y además estaba poblada por dinosaurios en vez de por seres humanos.

Gracias a esta web puedes explorar y descubrir cómo era el sitio donde vives mucho antes de que lo pisaran las primeras personas.

Una página web que te muestra cómo era el lugar donde vives en la prehistoria

La página 'Dinosaur Pictures', la base de datos de dinosaurios más grande Internet, cuenta con una información súper valiosa acerca de la vida de hace millones de años. En una de sus opciones puedes abrir el 'Google Earth' de la época del Pleistoceno, del período Cuaternario.

Desde ahí es posible ver cómo se fueron formando los continentes desde la Pangea hasta la posición que ocupan actualmente. El mapa marca las fronteras del mundo que conocemos y en el que vivimos ahora para poder tener una referencia de lo que estamos viendo ya que probablemente de primeras no sepamos ubicar todo.

Si buscas tu ciudad, podrás ver qué fósiles se encontraron por esa zona y los dinosaurios que solían pasear por las calles donde lo haces tú ahora. También modificar la época que ves en el mapa, para ver cómo se ha ido desplazando por el globo terráqueo y recibir información sobre ese periodo. Con 'Ancient Earth' podrás ver cómo era el mundo mucho antes de que los primeros hombres lo pisaran, y todo al alcance de tu mano con tan solo un clic.

