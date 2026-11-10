La NASA busca nuevos astronautas para sus próximas misiones a la Luna y Marte: estos son los requisitos

La NASA ha abierto el plazo de solicitudes para seleccionar a su próxima promoción de astronautas. Los elegidos se incorporarán a la agencia en una etapa clave de la exploración espacial, marcada por el regreso de Estados Unidos a la Luna, la construcción de una base lunar y los preparativos para futuras misiones tripuladas a Marte.

Los ciudadanos estadounidenses interesados tienen hasta el jueves 3 de diciembre para presentar toda la documentación necesaria. La convocatoria está dirigida a profesionales con formación científica, técnica o médica, así como a pilotos que cumplan los requisitos establecidos por la agencia.

La próxima generación recibirá formación para trabajar en la superficie lunar, realizar caminatas espaciales y participar en operaciones fuera de la Tierra. También estudiará geología lunar y el manejo de aeronaves de alto rendimiento. La NASA espera anunciar la selección definitiva en otoño de 2027, mientras que los nuevos candidatos comenzarán su preparación en el invierno de 2027-2028.

¿Qué requisitos hay que cumplir para ser astronauta de la NASA?

El primer requisito es tener la ciudadanía estadounidense. Además, los aspirantes deben contar con un máster en una disciplina STEM (ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática o matemáticas) de una institución acreditada.

No obstante, la NASA contempla otras vías para cumplir la exigencia académica. También acepta haber cursado al menos dos años de un programa de doctorado en un campo técnico relacionado; disponer de determinadas titulaciones médicas, como Medicina o Enfermería de Práctica Avanzada; o haber completado, antes de julio de 2027, un programa reconocido de formación en una escuela de pilotos de pruebas.

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A esta formación se suma un mínimo de tres años de experiencia profesional relacionada, adquirida después de obtener la titulación correspondiente. En el caso de los pilotos, la experiencia puede acreditarse mediante horas de vuelo:

Aviones a reacción de alto rendimiento: 750 horas como piloto al mando.

750 horas como piloto al mando. Otras aeronaves de ala fija: 1.500 horas de vuelo, de las cuales 750 deben ser como piloto al mando.

1.500 horas de vuelo, de las cuales 750 deben ser como piloto al mando. Aeronaves de ala rotatoria: 1.000 horas en total, incluidas 300 como piloto al mando.

En el caso de los médicos, el periodo de residencia también puede contabilizarse como experiencia profesional, siempre que se complete antes de julio de 2027.

Los candidatos deberán superar el examen médico de la NASA para vuelos espaciales de larga duración. Además, la agencia valorará sus capacidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, fundamentales para afrontar misiones en las que la coordinación entre los tripulantes resulta esencial.

La convocatoria anterior se abrió en 2024 y recibió más de 8.000 solicitudes. De ellas, la NASA seleccionó a diez candidatos en 2025, que actualmente están completando un programa de formación de casi dos años.

Desde la década de 1960, la agencia ha seleccionado a 370 personas para entrenarse como candidatos a astronautas. Actualmente cuenta con 32 astronautas en activo y busca incorporar nuevos perfiles para afrontar los próximos desafíos de la exploración espacial.