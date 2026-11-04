La importancia de un buen prompt para que Photoshop haga maravillas con tus fotos

En lo que respecta a tecnología, la clave para mantenerse en lo más alto es la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a los avances tecnológicos. Algo que ha sabido hacer Adobe, el cual sigue siendo un referente en el sector de la edición digital.

¿No te hace caso la IA?

Muchos han sido los cambios y los avances en esta veterana aplicación desde la introducción de la varita mágica hasta la integración de la inteligencia artificial generativa, lo que ha supuesto una auténtica transformación. Con la integración en su núcleo, esta tecnología nos abre el camino para una nueva forma de trabajar en la que se necesita la colaboración humana y la máquina. Pero esto no siempre funciona y nos frustramos cuando le pedimos que aumente el tamaño de una imagen y parece que nos ignora o no obtenemos el resultado preciso.

Nuevo Adobe Photoshop en la web | Adobe

Aunque puede parecernos que la herramienta falla, lo cierto es que ese no es el problema, puesto que no solo necesita instrucciones precisas y una estructura lógica, puesto que carece de intuición contextual. Por lo que podemos dejar todo en manos del algoritmo y debemos poner de nuestra parte.

Es importante tener muy en cuenta que carece de criterio estético y desconoce el objetivo final que pretendemos alcanzar. Ya sea un toque pictórico, hiperrealista, una textura o simplemente no queremos cambiar el aspecto y solo queremos realizar ajustes técnicos. Por lo que cuanta más información le proporcionamos, más preciso será el resultado.

Un claro ejemplo lo encontramos cuando necesitamos escalar el tamaño de una imagen, mejorando o no perdiendo calidad, sobre todo cuando necesitamos que tenga tamaño y resolución suficientes para imprimir de forma física. Un problema al que se enfrentan casi a diario millones de usuarios.

No basta con escribir un prompt preciso con nuestras necesidades también precisa de una preparación previa. Para que este tipo de herramientas funcione, debemos ir de la mano, en este caso, por ejemplo, aumentando el tamaño del lienzo, y luego después dándole las indicaciones precisas a la IA para rellenar, enfocar y darle a la imagen la calidad y nitidez suficientes.

Trabajar con la inteligencia artificial generativa no consiste en delegar el trabajo y sentarnos a esperar el resultado, sino que implica una colaboración. Cuando antes entendemos que es un compañero más y no nuestro sustitutito, mejores resultados conseguiremos.

Una filosofía que puede aplicarse a todos los modelos inteligentes, no solo Firefly, el modelo diseñado y entrenado por Adobe. El cual destaca por contar con imágenes de su banco de imágenes, recursos con licencias abiertas y contenido de dominio público que podremos usar y publicar sin problemas.