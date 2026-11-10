Los iPhone 18 y 18e compartirán mucho más de lo que esperábamos

Este año, por primera vez, Apple no ha presentado el iPhone 18, el modelo más accesible de la gama, sino que se ha limitado a presentar los modelos Pro junto al primer plegable de su historia. Este último lanzamiento ha sido tan importante que ha desplazado por completo al del teléfono estándar de la marca. Finalmente, ese modelo se lanzaría la próxima primavera, y eso implica que sea presentado seguramente muy cerca o junto al iPhone 18e, la versión más accesible de los teléfonos de Apple. Ahora sabemos que compartirán muchas cosas.

Muchas similitudes entre ellos

Y es que hoy ha sido un post en la red social china Weibo el que ha desvelado dos características clave que van a compartir tanto el iPhone 18 como el iPhone 18e. Y es que ahora sabemos que los dos tendrán la misma pantalla y batería. Esto nos da una idea de lo que esperar de ambos en términos de tamaño y capacidad de la batería, y parece que por este lado los dos móviles van a ser una gota de agua.

Para empezar, los dos tendrían la misma pantalla con una diagonal de 6,3 pulgadas y un panel de tecnología OLED. Se habían rumoreado tamaños diferentes, pero finalmente no será así y los dos tendrán la misma pantalla. Seguramente ese panel OLED sea LPTO, y ofrezca una tasa de refresco de 120 Hz, aunque en el caso del iPhone 18e, el modelo más barato, la gran diferencia es que la tasa de refresco estará limitada a 60 Hz.

Algo que desde luego está completamente desfasado, porque hay móviles Android de apenas 100 euros que ofrecen tasas de refresco de 90 Hz y 120 Hz. Pero en otro orden de cosas, hay otra característica clave que también compartirán, como es la capacidad de la batería, algo que tiene todo el sentido cuando ambos teléfonos tienen las mismas proporciones condicionadas por el tamaño de la pantalla.

Concretamente, la nueva batería de ambos teléfonos contaría con una capacidad de 4.430 mAh. Esto supondría un salto importante de capacidad respecto de los anteriores modelos, nada menos que del 20%, lo que nos da una idea de hasta qué punto Apple estaría apostando por mejorar la autonomía de estos teléfonos con una mayor capacidad, seguramente gracias a la tecnología de silicio.

En otro orden de cosas que se esperan de estos teléfonos, lo más seguro es que lleguen con el chip A20 de Apple, fabricados en el proceso de 2 nm de TSMC. También podemos esperar un sensor de cámara algo más pequeño físicamente, pero conservando los 48 megapíxeles, que en el caso del 18e será el único disponible. Es de esperar que ambos se lancen a finales de febrero o durante el mes de marzo de 2027.