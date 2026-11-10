Una señal oculta en la sangre podría anticipar el cáncer de ovario antes de que aparezca un tumor

El cáncer de ovario tiene una paradoja que complica enormemente su tratamiento: cuando empieza a dar señales claras, muchas veces ya se ha extendido. Su desarrollo puede permanecer oculto durante meses, mientras las células malignas avanzan por la cavidad abdominal. Por eso, encontrar una forma de reconocerlo antes de que aparezca un tumor invasivo constituye uno de los grandes desafíos de la oncología. Ahora, un equipo internacional de científicos ha identificado una señal molecular en la sangre que podría ayudar a conseguirlo.

El hallazgo, publicado en Nature Medicine, describe un estudio que se llevó a cabo durante ocho años y fue liderado por Rajan Gogna y Esha Madan, del Hoag Family Cancer Institute, en California. Los autores descubrieron que los niveles sanguíneos de una molécula de ARN llamada Tu-Stroma aumentan en mujeres que presentan una lesión precancerosa conocida como carcinoma seroso tubárico intraepitelial (STIC, por sus siglas en inglés), así como en pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado en fases iniciales.

La importancia del descubrimiento se entiende mejor al observar la evolución de esta enfermedad. En España se estiman 3.767 nuevos diagnósticos de cáncer de ovario en 2026. En el mundo, la cifra alcanzó los 324.603 casos en 2022, con 206.956 fallecimientos. Aunque no es uno de los tumores más frecuentes, su mortalidad es elevada: alrededor del 80% de los casos se detecta cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas. Cuando se identifica de forma localizada, las posibilidades de supervivencia mejoran considerablemente. La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que aproximadamente el 94% de las pacientes diagnosticadas en una fase localizada vive al menos cinco años.

Y aquí es cuando aparece el nuevo estudio. Una parte importante de los cánceres serosos de alto grado, la forma más frecuente y agresiva de cáncer de ovario, no comienza realmente en el ovario, sino en el extremo de las trompas de Falopio. Allí pueden aparecer pequeñas agrupaciones de células anormales que todavía no han invadido los tejidos vecinos: las lesiones STIC (siglas de Carcinoma Intraepitelial Tubárico Seroso). Son microscópicas, no se distinguen mediante pruebas de imagen convencionales y suelen descubrirse por casualidad cuando se extirpan las trompas y los ovarios, por ejemplo, en mujeres con un riesgo hereditario elevado. No todas evolucionan necesariamente hacia un cáncer invasivo, pero constituyen una de sus principales lesiones precursoras conocidas.

Aquí entra en juego Tu-Stroma. Se trata de una molécula de ARN largo no codificante, es decir, un fragmento de material genético que no contiene instrucciones para fabricar proteínas, pero sí puede intervenir en la regulación del comportamiento celular. Esta molécula ya era conocida por su relación con un proceso fundamental del cáncer: la capacidad de las células tumorales para debilitar a las células sanas que las rodean y abrirse espacio para crecer.

"El cáncer de ovario no comienza el día en que descubrimos un tumor. A menudo empieza mucho antes, con cambios microscópicos en las trompas de Falopio que no podemos ver durante las revisiones rutinarias - señala Gogna -. Durante décadas nos hemos centrado en encontrar tumores más pequeños. Entonces nos planteamos una pregunta fundamentalmente distinta: ¿y si pudiéramos identificar las primeras señales moleculares de advertencia antes incluso de que se desarrolle un cáncer invasivo?".

Para comprobar si esa señal podía detectarse mediante un análisis de sangre, el equipo estudió muestras previamente recogidas y comparó los resultados con diagnósticos confirmados. En un grupo independiente de validación, la prueba identificó el 92,3% de las mujeres que presentaban lesiones STIC y reconoció correctamente como sanas al 98,2% de las mujeres sin ellas.

Luego modelizaron su posible aplicación en una población con riesgo elevado: en ese escenario, estimaron que aproximadamente el 72% de los resultados positivos serían correctos, mientras que un resultado negativo tendría una fiabilidad cercana al 100%. Eso sí, es importante destacar que estas últimas cifras proceden de un modelo, no de un programa de cribado aplicado a la población general.

"Hoy, las decisiones sobre cirugía preventiva se basan en gran medida en el riesgo hereditario, sin saber si realmente existen lesiones precancerosas – concluye Esha Madan, coautora del estudio -. Nuestro descubrimiento podría proporcionar algún día esa información biológica que falta. Ya estamos trabajando en enfoques destinados a detener la progresión de estas lesiones microscópicas, lo que podría llegar a eliminar por completo la necesidad de una cirugía preventiva. Nuestro objetivo final no es simplemente detectar el cáncer de ovario de forma más temprana, sino evitar que llegue a desarrollarse un cáncer invasivo".

Por ahora, sin embargo, el hallazgo no equivale a disponer de un nuevo análisis clínico. Las muestras estudiadas ya pertenecían a mujeres con diagnósticos conocidos, por lo que todavía no se sabe con cuánta antelación aparece la señal en personas que desarrollarán la enfermedad. El siguiente paso serán estudios prospectivos en mujeres con y sin riesgo genético elevado, a las que se les realizarán análisis de sangre y se seguirá a lo largo del tiempo. Solo así podrá determinarse cuándo aparece Tu-Stroma, con qué fiabilidad anticipa la evolución de las lesiones y si puede orientar decisiones médicas.