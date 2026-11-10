Con este botón inteligente puedes disfrutar de la IA dejando el móvil en el bolsillo

La IA está presente ya prácticamente en todas las facetas de nuestro día a día, es difícil encontrar un entorno de software o de hardware donde no esté presente, y poco a poco, además, está evolucionando hasta ocupar un cierto espacio que hasta ahora no estaba disponible gracias al diseño de nuevos gadgets que la utilizan en entornos donde puede ser muy útil. En este caso nos fijamos en un botón que simplifica el acceso a la IA y nos hace menos dependientes del móvil, que podemos seguir llevando en el bolsillo.

Así funciona Flic Cue

Flic Cue está diseñado para encargar investigaciones exhaustivas a asistentes de inteligencia artificial conectando cuentas de usuario en la nube. Gracias a asistentes como Grok Bot, podemos solicitar tareas complejas que habitualmente requerirían abrir múltiples pestañas en el navegador de nuestro smartphone o PC.

Por ejemplo, es posible pedir alternativas rápidas ante un retraso en un viaje de tren o solicitar la comparación de varios productos, por ejemplo, aspiradoras robot o sillas de seguridad para niños, a la vez que nos facilita presupuestos y un balance de ventajas y desventajas. La IA recoge la información, la sintetiza y entrega las mejores opciones directamente.

Al no haber pantallas, este botón recurre al sonido para identificar respuestas sonoras. Por ejemplo, un pitido corto confirma que la instrucción o comando ha sido recibida con éxito. Dos pitidos avisan cuando la IA o el flujo de trabajo ha finalizado la tarea. Un pitido repetitivo. Needs you señala que el sistema requiere una aprobación del usuario o que ocurrió un error. Podemos utilizarlo tanto en casa como llevándolo encima, para lo cual existen diferentes accesorios.

Como una placa magnética de pared para colocarlo en zonas como la cocina o la puerta de entrada, o un clip de acero pensado para llevarlo sujeto a la ropa, la chaqueta o la mochila. Para usarlo, solo hay que descargar la app de Cue para iOS o Android, vincular el dispositivo mediante conexión Bluetooth o mantener presionado el botón y comenzar a hablar. En cuanto lo ponemos en marcha, este dispositivo comienza a hacer su magia.

Porque sincroniza listas, notas y calendarios, y está integrado con apps de notas como Notion, pero también permite enviar mensajes de texto o correos electrónicos. Toda la actividad y los comandos dictados quedan registrados dentro de la app para poder consultarlos cuando nos venga mejor, y cuando sean necesarios. Ya lo podemos comprar en Kickstarter, donde la campaña ya ha conseguido de sobra sus objetivos de financiación. El precio de partida es de 311 euros, y comenzará a entregarse a los Backers en febrero de 2027.