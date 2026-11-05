Adobe Premiere para móviles incorporará canciones de Universal y Warner para dar ritmo a tus vídeos

Adobe no para de mejorar su app estrella para editar los mejores vídeos desde el móvil. Y ahora, acaba de anunciar una novedad para Premiere para dispositivos móviles: la incorporación de fragmentos de canciones de Universal Music Group y Warner Music Group.

De esta manera, la compañía ha anunciado una colaboración con ambas discográficas para integrar música con licencia directamente en su aplicación de edición. Con ello, vamos a poder disfrutar de un amplio catálogo de canciones, añadirlas al montaje y trabajar con plantillas musicales desde el móvil.

Adobe Premiere para móviles sumará música de Universal y Warner

Como ha explicado Adobe a través de un comunicado de prensa, muy pronto Adobe Premiere para móviles incorporará herramientas con las que explorar, buscar y escuchar fragmentos de canciones de los artistas incluidos en estos acuerdos.

Podrás buscar por artista o tema y filtrar los resultados por género y duración. También tendrás la posibilidad de marcar favoritos, una opción útil para guardar canciones que encajen en un proyecto futuro sin tener que volver a buscarlas.

Adobe Premiere para Android | Adobe

Además, habrá colecciones destacadas por los sellos discográficos para descubrir música popular. Y ojo, que la colaboración contempla añadir hasta 60 segundos de una canción directamente al vídeo.

Por tanto, hablamos de fragmentos pensados para acompañar montajes breves. Hay que tener en cuenta que Adobe no ha detallado en la nota qué artistas o canciones estarán disponibles en el estreno, ni el tamaño del catálogo que se incorporará a la aplicación. Pero apunta maneras.

Siguiendo con todas las novedades que llegan a Adobe Premiere, la compañía ha anunciado nuevas plantillas personalizables acompañadas de música. Estas herramientas te permitirán empezar con una base que combine la canción y la parte visual, para después adaptar el montaje a lo que quieras contar.

Y todo ello se integrará con las herramientas de edición que ya ofrece Premiere para móviles. Entre ellas está Mejorar audio, diseñada para reducir el ruido de fondo de las grabaciones, además de las funciones de inteligencia artificial de Adobe Firefly para generar recursos creativos.

Eso sí, antes de lanzar campanas al vuelo, queremos dejar claro que las canciones de Universal y Warner estarán licenciadas para uso personal y no comercial. Por tanto, esta incorporación no supone disponer de una autorización general para utilizar esos temas en cualquier proyecto. Pero para cualquier vídeo casero, no tendrás problema.

En cuanto a su disponibilidad, Adobe indica que la integración llegará próximamente, pero no concreta una fecha de lanzamiento.