Parece que los los espectadores no quieren ver a Dani Mateo al más puro estilo James Bond y es que, después de la votación de las tres opciones para elegir el vestuario del presentador de Zapeando para dar las campanadas 2021, el look de Agente 0,07 ha sido el que menos votos ha conseguido y, por tanto, se ha convertido en el primer descartado. Pero todavía quedan dos looks entre los que escoger: ¿Bugs Dani o ElTonton John? Eso sí, de momento, no podemos decirte qué opción va ganando, porque eso lo descubrirás el mismo día de las campanadas, la noche del 31 de diciembre, en laSexta. Confiamos en nuestra audiencia y seguro que es la opción más ridícula, pero... ¡secreto! En el siguiente gráfico iremos actualizando varias veces al día los porcentajes, ¡qué nervios!

Como ya sabes, en la encuesta que tienes al inicio de este artículo, puedes elegir el vestuario con el que prefieres que Dani Mateo presente las campanadas este año junto a Cristina Pardo. Si no has visto bien los looks, aquí están:

ElTonton John

Bugs Dani

El vestuario favorito de Cristina Pedroche, Lorena Castell y Miki Nadal

Es es público el que decidirá cómo se viste Dani Mateo para presentar las Campanadas 2021 junto a Cristina Pardo. Sin embargo, los zapeadores no han podido aguantarse y también han querido opinar. En el siguiente vídeo Cristina Pedroche, Lorena Castell y Miki Nadal votan por su look favorito, ¿con quién estás de acuerdo tú?