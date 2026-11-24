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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 7 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- LOS COLABORADORES DE "Y AHORA SONSOLES" A LA DIRECTORA
- EL PADRE DE LAMINE "DEBERÍAN ESTAR AGRADECIDOS QUE TRAJE A LAMINE"
- LEO HARLEM Y LOS PROGRAMAS DE REFORMAS
- PILAR FERNÁNDEZ Y EL LADO DE LA CAMA DEL MARIDO
- PEDRO HERRERO Y LOS HOTELES MODERNOS
- MARINA ESNAL A FRAN RIVERA
- EL PADRE ADAM MODIFICA EL VILLANCICO