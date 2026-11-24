¡VOTA!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 7 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- EL ÚNICO POLICÍA CON BUENA IMAGEN SEGÚN WYOMING
- CARMEN LOMANA Y LO POCO QUE SE LAVAN FRANCESES E INGLESES
- JUAN Y MEDIO A PRODUCCIÓN POR NO LIMPIAR LA CUCHARA DEL PROGRAMA ANTERIOR
- MOWLIHAWK Y QUE LOS MINIBARES DE LOS HOTELES ESTÉN VACÍOS
- VAQUERIZO Y LOS QUE SE RIERON DE SU CAÍDAV
- LOLO A ESPERANZA AGUIRRE
- EL PADRE PISTOLAS: "PINCHE VIEJA PUTA DEL MERCADO, NUNCA TE PARAS EN LA MISA"