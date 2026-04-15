¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

JAVIER BASTIDA A IÑAKI LÓPEZ POR NO FELICITARLE EL CUMPLEAÑOS: BAstida fue muy duro con Iñaki López por no felicitarle su cumpleaños: “Gracias a Cristina y Joanna por felicitarme por mi cumpleaños que fue el sábado. Iñaki López no lo ha hecho. No sé si hay alguna cuenta pendiente….Si, Iñaki, he dicho que no me has felicitado el cumpleaños. Eso es lo que ha dicho, Me ha felicitado muy poca gente del equipo de MVT. ni la directora.”

MAMI DE 3 A LOS CONTENEDORES CON TARJETA Y A LOS CONTROLADORES QUE TE REVISAN LA BASURA: "Resulta que en mi pueblo han puesto unos contenedores que van con tarjeta, y solo puedes tirar la basura en los contenedores que te han asignado. Y hoy he ido a tirar la basura, hay unos carteles que dicen que el Ayuntamiento ha contratado a unas agentes externas para controlar…y me viene una señora con una mala leche...'A ver que llevas en la bolsa!' Pero usted es policía? 'es que eso que llevas no es plástico’. Que sí que sí, que son envases y digo, oiga, tengamos la fiesta en paz. Y se la he enseñado. Era el jabón, el fairy, el suavizante…porque me has pillado en un buen día. Pero me pregunto, ¿yo tengo obligación de enseñarles a estas señoras la basura? es que estamos llegando a un punto que yo me vuelvo loca!".

MELENDI A LA OFERTA DE PELÍCULAS EN LAS PLATAFORMAS: "Si te pones ahora en Netflix... Antes veíamos las películas porque era la que había. Te gustaba o no te gustaba, era la que había. Ahora yo me pongo en Netflix con los críos y pones una, la quito, pongo la otra, la quito, pongo la otra... No termines una película. Es demasiada oferta, es un bombardeo constante".

MASSIEL A TRUMP: A los reporteros, cuando le preguntan por Trump: “El que es gilipollas es gilipollas. Y el que quiere ser rico, quiere robar…Y como cada vez somos más, hay que robar más”

JUAN y MEDIO AL PÚBLICO: El público se volvió a equivocar con el derecha e izquierda. Juan les dijo: “¿Por qué no dejáis la bebida para venir a los programas?”