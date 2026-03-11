¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

JUAN Y MEDIO A DAVID SUMMERS (HOMBRES G) Y JAVIER OJEDA (DANZA INVISIBLE) POR CÓMO BAILAN.- En “La Tarde” tuvieron de invitado a Javier Ojeda. Juan y Medio le dijo: “de tu época eras el que más bailabas porque David Summers parece que lo han pagado al escenario”. Javier Ojeda responde: “Yo creo que bailo regular pero no me da vergüenza”. Juan le dice: “Pues debería darte pero no pasa nada”

KIKA FRUTOS A ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA.- En Murcia Conecta: “Yo soy más de Lomana que de Ágatha. La duda ofende. A mí Agatha no me gustan sus diseños. Y ella es una persona que no me da fiabilidad. No me parece entrañable aunque lo quiera ser. Si la invitara a cenar a mi casa, seguro que habla a la espalda luego de mi. Como si fuera una suegra”

MARTA VARELA A SUS VECINOS.- En 'Conexión Asturias', la periodista dice: “mis vecinos son repunantes (quejicas), muy repunantes e insoportablemente repunantes. Gente normal quedamos tres”.

OLIVA SIN HACHE A HACER DEPORTE.- “Resulta que tengo una hernia, bueno, ya hace muchos años que la tengo. Pero ahora ya me empieza a doler. ¿Y sabéis por qué? Porque hace unos meses empecé a tomarme en serio lo de hacer ejercicio. Y claro, al hacer esfuerzo... Es que lo digo siempre, nos venden la moto de que el deporte es bueno y no es verdad. Antes la imagen de la felicidad era una abuelita sentada en su sillón orejero. Pero ahora si tienes 80 años y no corres una media maratón o te tiras en paracaídas, ya te miran mal. Lo que quieren es acabar con nosotros para no pagarnos las pensiones. ¡Stop deporte!”

EL PADRE PISTOLAS CARGA CONTRA “LA COMIDA DE LA MUERTE”: “Ahora les voy a enseñar la comida de la muerte (tiene una mesa con productos) Pan Bimbo, maruchan, queso amarillo, mayonesa, margarina, eso es puro petróleo, los Kellogs, puro pinche veneno cabronas, salsa valentina, puro veneno…”

ANDY A LUCAS.- “Hay muchos que me dicen: “Tú no compones”. Tú no te has informado…La realidad es la que es: la tranquilidad mía es la que es: solano. No con lo que estaba antes que era un numerito. Numerito pero de los gordos. Tila para dormir”.

ROBIN FOOD A ALGUNOS RESTAURANTES.- En Dale Fuego el cocinero David de Jorge: “Prefiero ir a peores restaurantes gestionados por gente increíble que a restaurantes increíbles gestionados por anormales en los que tienes la sensación de que se están descojonando a tu puta cara. Me pone de una mala hostiaz que no te puedo explicar. Y te digo un restaurante como te digo una pastelería a la que todo dios hace cola porque todo Dios quiere comerse un croissant. Colas de 800 kilómetros y luego te cobran 14 pavos por un puto croissant que digo: “¿qué es esta puta mierda de croissant?” Si hay mejores croissants en mi pueblo”.

LAURA GALLEGO A SUSANA SABORIDO POR LA EDAD Y EL NOMBRE.- En “El Show de Bertín” comentaban que antiguamente la Iglesia te obligaba a poner dos nombres. Laura dice: “mi prima se llama Esther María porque antiguamente Esther era muy moderno. Y mira si tu te llamas Susana María en el bautismo porque a mí me extraña que te dejen llamarte solo Susana con la edad que tu tienes ya, jajajjajaja”.

CAPELLO A RONALDO: “LO ECHÉ POR GORDO Y FIESTERO”.- En ABC: “El mejor jugador que he entrenado es Ronaldo Nazario. Lo eché porque estaba gordo y no le gustaba trabajar. Le gustaba hacer fiestas toda la noche y muchos jugadores iban a esas fiestas”

EL CURA DE VALDEPEÑAS A PEDRO SÁNCHEZ Y SU CAMBIO DE OPINIÓN: “Vivimos en un mundo de mentiras. Estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan. No, no. No mienten como dice nuestro presidente. “No miento, cambio de opinión”. ¿No lo habéis oído decir a nuestra presidente? Pero da igual que sea nuestro presidente o los otros porque nos hemos instalado en la mentira”.

UN PASAJERO A UNA SEÑORA QUE SE QUEJA PORQUE NO LE CEDE EL ASIENTO EN EL AUTOBÚS.- En este bus, una señora se queja porque no le dejan sentar: “Se acabaron los caballeros…”. El pasajero que está sentado le responde: “No, lo que se acabaron son los asientos…”

IÑAKI URRUTIA A LAS SERIES QUE ACABAN CON FINAL ABIERTO.- “Ah, ¿qué tal el fin de semana? Bien, yo me he visto una serie y la he terminado. Y ha acabado bien, con un final cerrado. Porque esas series que acaban así como de cualquier manera y te dicen, no, es que el final es abierto, tú tienes que acabarlo en tu cabeza. ¿Que cómo acaba? ¿Que cómo acaba? Que yo soy espectador, tú eres escritor de series. Que me acabes la serie tú, no la tengo que acabar yo. Lo importante es el camino. ¿Que cómo acaba? Que eso es como esas canciones que acaban bajando el volumen. No, ya he acabado. Pues eso es lo mismo. Una serie que no tiene un final cerrado es... Aclárate en tu cabeza. ¿Cómo acaba? Que lo que está claro de esta serie es que tú tienes una hostia.”

SOY UNA PRINGADA AL NACIMIENTO DE UN SOBRINO.- “No me alegro cuando me nace un sobrino, porque eso es un circo. Me alegraré cuando dentro de 15 años vea si ese sobrino me cae bien o mal. Que te nazca un sobrino, siempre lo digo, es de personas Funko Pop. ¿Y por qué te vas a alegrar si ni siquiera es tuyo? Es una persona a la que le vas a regalar una Bratz una vez cada 7 meses, por su cumple por Navidad”.

SANTIAGO SEGURA A LOS PREMIOS QUE RECIBEN LAS PELÍCULAS.- En el Podcast Escapando Palante: “Me dieron el premio a la película más taquillera del año. Y entonces salí y dije, gracias porque este es el único premio que realmente me gusta. Porque es un premio contundente. Los premios generalmente son un grupúsculo de tios random dicen ‘este es el mejor de tal’. A mí la Palma de oro, el León de Venecia, muy bien, muy bonito, pero para qué sirve eso?”.