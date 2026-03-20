Más de 20 días de una guerra que para Trump va "extremadamente bien" mientras envía tropas y los ataques continúan sin descanso

Mientras tanto... Otro de los focos de la guerra está en Líbano, donde Israel ya ha iniciado lo que ha defendido como su gran incursión terrestre para, según asegura, ocupar posiciones estratégicas, que se producen mientras no cesan los bombardeos.

La guerra lleva 21 días y Donald Trump y Benjamin Netanyahu presentan una visión optimista, afirmando que Irán está debilitado militarmente. Sin embargo, el Gobierno iraní, liderado por Mojtaba Jamenei, contradice esta narrativa, asegurando que la situación es diferente y que los líderes occidentales están desinformados. Irán ha lanzado misiles contra Israel, causando daños significativos, mientras que Israel ha bombardeado Teherán y eliminado a líderes iraníes. Trump ha desplegado más fuerzas en la región, planeando invadir la isla iraní de Jarg para presionar a Irán. Además, Israel ha iniciado incursiones en Líbano, aumentando la tensión en la región.

Ya son 21 días de guerra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, venden una realidad paralela. Según dicen el liderazgo iraní está destrozado, la capacidad militar aniquilada y la Armada en el fondo del mar. Todo va "extremadamente bien", según Trump. "Nos está yendo extraordinariamente bien en Irán. Hace dos semanas tenían una Armada. Ahora no tienen ninguna. Está toda en el fondo del mar. 58 barcos hundidos en dos días", ha afirmado.

Pero según el Gobierno iraní, ni Trump ni Netanyahu están al tanto de lo que realmente ocurre en el terreno. El propio Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo, ha dicho la tarde de este viernes que los ve confundidos. Todo por no haber conseguido un levantamiento popular, aunque de nuevo no se le ha podido ver ni escuchar y, con ello, crecen los rumores sobre su estado de salud. Jamenei ha alabado la unidad nacional del país y ha asegurado que puede ver los mensajes contradictorios de su enemigo.

Y no han sido solo palabras. Irán también ha estado lanzando oleadas de misiles sin cesar durante las últimas 24 horas. De hecho, la tarde este viernes, los restos de una interceptación han provocado daños en la Ciudad Vieja de Jerusalén y los misiles han caído de nuevo en Tel Aviv provocando numerosos daños en viviendas y carreteras. Los ataques han incluido, además, a los países del golfo Pérsico.

Israel, a su vez, ha bombardeado Teherán sin descanso, sin bajar el ritmo sobre la capital iraní y ha afirmado este viernes haber eliminado a otros tres líderes de la Guardia Revolucionaria: su portavoz, Ali Mohamad Naeini; el jefe de Inteligencia Basij, Esmail Ahmadi; y el comandante de la Fuerza Aérea, Mehdi Ghorishi. Mientras tanto, el régimen iraní ha lanzado una nueva amenaza: va a perseguir a funcionarios y soldados estadounidenses e israelíes durante sus vacaciones en cualquier destino turístico allá donde estén.

Entonces, si todo va tan bien como dice Trump, ¿por qué este viernes ha desplegado un nuevo buque y 2.500 marines? Su intención ahora sería invadir la isla iraní de Jarg, según ha informado el portal 'Axios'. Esto supone un paso más en la escalada de esta guerra. EEUU busca desesperadamente reabrir el estrecho de Ormuz y ya tendría un plan preparado en tres fases con el objetivo de utilizar la codiciada isla iraní como moneda de cambio.

Según 'Axios', buscan bombardear el enclave del golfo Pérsico durante un mes y debilitarlo así para el segundo paso: invadirla y bloquearla. De esta forma robarían a Teherán una de sus mayores fuentes de ingresos y les forzarían a negociar. Aunque, según Trump, no quedan interlocutores.

Este plan desvelado tiene como base los más tres millones de barriles diarios que salían de Jarg antes de la guerra. Además, la isla tiene la principal base petrolera iraní, junto al punto de carga de crudo para buques petroleros, lo que la hace imprescindible para el régimen de los ayatolás. Y, junto a esto, Reuters ha informado que Washington prepara el envío de miles de militares más a la zona, lo que allanaría el camino para la toma de Jarg.

El otro foco de la guerra está en Líbano. Israel ya ha iniciado lo que ha definido como su gran incursión terrestre. El Ejército israelí está en la zona, asegura, para ocupar posiciones estratégicas. Mientras se producen estas entradas en territorio libanés, Israel ha bombardeado las afueras de Taybeh, al sur del Líbano. Unos ataques aéreos que han dejado al menos 20 muertos en el país, que se suman a las 1.021 víctimas mortales que registran desde el pasado 2 de marzo, incluidos 118 menores.

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