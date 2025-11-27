¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

EL CAPITÁN DE UN AVIÓN AL PUMA. El cantante vivió un altercado en un avión de American Airlines, cogió el comunicador y empezó a hablar a los pasajeros: "No me siento bien, y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, por primera vez en mi vida, no,no,no", de repente aparece el capitán que (con un español con marcado acento inglés) que le interrumpe: "Desembarque de mi avión ahorita, no puede hacer este filma y todo. Usted estaba muy gentil con los tripulantes aquí, no puede hacer eso", delante del resto de pasajeros, que grabaron la escena.

SONSOLES ÓNEGA SE METE CON EL PELO DE PARADA...Y ÉSTE SE LA DEVUELVE.- En 'Y ahora Sonsoles', Sonsoles analizó el desastroso tinte de pelo de Parada: "Preocupada por el tinte de Parada”. Parada se defendió: “¿Por qué no enseñas tu tus pelos? ¿En tu casa no tienes espejos? Mírate tú. Cuando te peina Marina aquí, bien. Pero cuando no, vas hecha un desastre".

LEO HARLEM, A LAS MENTIRAS EN LOS CURRICULUMS.- "Para empezar hay que actualizar el curriculum, O lo que es lo mismo, mentir, mentir. Que hay gente que se ha inventado tanto en su currículum que les han dado el premio planeta, es una pasada. En el currículum la gente cuela de todo. Si pone 'supervisión de equipos de trabajo en desarrollo con varias personas a su cargo', eso realmente significa lo siguiente: Cuidó de sus sobrinos una noche. Si en experiencia laboral pone 'actor en serie para Cuatro', realmente quiere decir que salió borracho en 'Callejeros'".