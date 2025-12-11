¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA 2025?

Ya puedes votar el mejor ZASCA 2025. Estas son las opciones:



BELÉN ESTEBAN TIENE CLARO QUIÉN TIENE LA CULPA DE LA FALTA DE CONTACTO DE JESULÍN CON SU HIJA.- “Y la culpa no la tiene nadie. La tienes tú. Siete años, desde los 18, que ibas a hablar, te acuerdas que lo decías en los medios de comunicación?. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Que no vives en Groenlandia!!”







YURENA, A LOS QUE DICEN QUE SU MADRE LLEVABA UN LADRILLO EN EL BOLSO.- “Lleváis 25 años, con el tema del bolso y del coso ese que supuestamente llevaba mi madre. Escucha, no lo voy a tolerar! ¿Alguien lo puede demostrar? Reto a quien sea, a que lo demuestre. Vamos a tener problemas. Cualquiera que vuelva a decir tal cosa lo va a tener que demostrar, donde se tiene que demostrar. Ahí lo dejo”.

UNA SEÑORA LE LANZA UN ZASCA A SU PROPIA VIDA: En Jerez Tv una señora confiesa a una reportera que se quiere morir: “Yo me quiero morir ya. Pa’ la mierda que pinta una en la vida, al carajo pipa! Yo tengo el Ocaso al corriente. Otra cosa, me han subido el Ocaso 11 euros. Pero creen que porque yo estoy así me voy a morir? Yo me voy a borrar y cuando me muera que me tiren al barreño (...) No quiero flores, quiero cajita cerrada, porque la gente se asoma y dice ‘que bien está’, ¿pero cómo voy a estar bien si estoy muerta!!!? A mí que me echen un paquete de tabaco en la caja. Porque yo fumo. No me hago uñas, no voy a ningún lao, no hago el amor, pues por lo menos fumo”

JAVI POVES, EL ENTRENADOR TERRAPLANISTA : "LA TIERRA ES PLANA. SOIS UN POCO PRINGAOS" .- En entrenador del Moscardó, en Cope: “Yo, hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos, la Tierra es plana. Os llevan engañando desde que habéis venido al mundo, sois un poco pringaos”.

NAWJA NIMRI, A LOS ACADÉMICOS DE LOS GOYA: “CHUPARME LA PO***A.- En la alfombra roja de los Feroz, le preguntan a la actriz qué opina sobre que los periodistas le hayan nominado pero no los académicos. “Pues opino todo fatal porque tengo muy mal perder. Soy chunga hasta perdiendo al Monopoly. Así que muchas gracias, y los Goya, chuparme la po***a”.

JOSEMI, A SOR LUCÍA CARAM.- En Onda Cero: “También hay monjas reviradas. Hay una que habla en catalán...esa monja es tremenda...yo no la quiero para nada. Es una monja medio política, una rojaza. Y argentina.

EL VECINO TRAIDOR DE CARMEN THYSSEN: “NO ESTÁ CASI NUNCA EN CASA”.- En “Y ahora Sonsoles” llamarón a un vecino de la Thyssen que la traicionó: “Ella aquí no está nunca. El que enciende las luces de su casa es su sobrino. Él se encarga de venir a encender las luces para hacer como si ella estuviera habitando en Andorra, que es lo que hacen mucha gente de poder adquisitivo alto...Y la nacionalidad no se le van a dar, eh? Le darán la residencia pero la nacionalidad ni en de broma”.