¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

COCHE- Un chico intenta saltar de un coche a otro, ambos vehículos en movimiento. Tal y como vemos, parece que lo va a conseguir pero justo en el último momento cae al suelo, se agarra a ambos coches y termina arrastrado por el suelo.

ARMARIO- Una joven lo da todo bailando en su habitación. Abre las puertas de su armario y se sube a él, perreando. De repente, el armario vence y cae sobre ella.

RUEDA- Este chico empieza haciendo equilibrios encima de una rueda de coche y, de momento, parece que lo tiene todo controlado. Pero entonces se le ocurre una idea de lo más arriesgada: saltar para agarrarse a las vigas de madera del techo. El problema es que calcula mal el salto, no consigue agarrarse y acaba cayendo al suelo.

BAILE- Un chico se graba bailando de una manera bastante peculiar. Cuando intenta saltar con uno de los pies cogidos y realizar un truco de baile, no lo hace correctamente y cae al suelo.

BOXEO- En este vídeo un hombre le dice a su hijo, te voy a enseñar como se boxea. Le pega un puñetazo a una garrafa de agua, la rompe, y al final el tipo resbala y cae al suelo.

PUERTA- Un hombre realiza su rutina de ejercicios con una goma enganchada a la esquina de la puerta. Después de varios estiramientos, la puerta se cae y le golpea en la cara.

CALAMBRAZO- Esta chica ha decidido probar su nuevo taser…¡pero parece que se ha pasado de confianza! Al principio se lo acerca y no ocurre nada, pero cuando lo aproxima demasiado, recibe una descarga que la manda directamente al suelo. Del susto y del dolor, casi acaba dando una voltereta hacia atrás y termina retorciéndose en el suelo.

BALÓN- Este grupo de amigos ha tenido la brillante idea de prenderle fuego al balón para jugar a fútbol con el esférico en llamas. Al segundo de empezar, uno de ellos remata la pelota de cabeza y se quema el pelo.

TOBOGÁN- Una chica se construye un tobogán casero en su casa y se lanza por él en un cochecito. El viaje acaba mal y casi acaba sin cuello.

DIRTY DANCING- ¡Estos dos amigos han querido recrear una de las escenas más míticas del cine! Nada menos que el famoso baile de 'Dirty Dancing', cuando Johnny levanta a Baby en el aire. Al principio parece que la maniobra va por buen camino, pero la realidad acaba siendo muy distinta. El chico pierde el equilibrio, se desestabiliza y termina cayendo de espaldas contra una silla de madera.