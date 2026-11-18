¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos el 'Imbécil de la semana'. Estas son las opciones:

Bolardo.- Un joven trata de saltar una serie de bolardos. En uno de ellos se le cae el pantalón en pleno impulso y eso hace que se quede enganchado.

Escalera.- Un chico, con la ayuda de sus amigos, intenta subir, haciendo equilibrio, por una escalera plegable. Mientras los amigos la sostienen, él sube por los peldaños. De repente, esta se pliega y él cae al suelo.

Estiramiento.- Estirado en el suelo y aguantando una goma con los pies, este chico practica ejercicios de fuerza con las piernas. En uno de ellos, la goma se escapa y le da en toda la cara.

Silla.- Un hombre baila sobre una silla para que le vean desde una cámara de seguridad. Al hacerlo, la silla se desequilibra y él cae al suelo.

Confianza.- Un joven está listo para tirarse desde un tejadillo a los brazos de sus amigos. A pesar de que confía plenamente en ellos, cuando se lanza realizando varias volteretas hacia atrás cae al suelo.

Metro.- Dos chicas están colgadas de unas barras de un vagón de metro. De repente, una de ellas cae al suelo, pierde el equilibrio y termina cayendo hacia atrás, fuera del vagón. Entre risas, las puertas del metro se cierran y ella se queda sentada en el andén.

Aire acondicionado.- Un chico abre, un poco, la ventana de una habitación. De repente, el aparato de aire acondicionado que tiene apoyado en ella cae al vacío. El chico, resignado, cierra la cortina como si no hubiera pasado nada.

Estantería.- Un chico, que está sentado en una estantería, se lanza al suelo. En vez de dejarse caer, se agarra a la estantería y la rompe precipitadamente.

Food truck.- Una chica pasa cerca de una food truck. No ve que hay un palo que aguanta una de las puertas metálicas de la furgoneta, topa con él y eso hace que acaba aplastada.

Canasta.- Un joven trata de hacer una canasta en una máquina recreativa. Para ello da un salto que hace que acabe aterrizando en plancha en el interior de la máquina.

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