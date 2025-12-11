¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DEL AÑO 2025?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DEL AÑO 2025! 72 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Ya puedes votar EL IMBÉCIL DEL AÑO 2025. Estas son las opciones:

Puerta: Emocionado mientras enseña el coche que se acaba de comprar, este hombre cierra la puerta del vehículo con tanta energía que se engancha con ella los dedos de la mano.

Puente: Una chica se sorprende al ver que uno de los tablones de madera de un puente está suelto. Lo coge con las manos y sigue caminando, cayendo en el hueco que ella misma ha creado.

Cubo: Dos jóvenes esconden un petardo debajo de un cubo. Después uno de ellos se sienta sobre él y recibe el impacto de la explosión.

Camilla: Unos jóvenes presentan su nuevo modelo de camilla. Se olvidan de sujetar del paciente y eso hace que al levantarla, éste acabe en el suelo.

Repartidor: Un repartidor intenta entregar su pedido desde la ventana de un coche. El conductor no ve que hay un bolardo en la carretera y choca contra él.

Martillo: Un chico lanza una pelota de gimnasia junto a un martillo. Pero, al rebotar en el suelo, la herramienta golpea la cara del hombre.

Plataforma: Un joven trata de bajar de una plataforma rotatoria tras hacerse la foto. La cámara da la vuelta, llega a toda velocidad e impacta contra él.

Vaca: Un ciclista se cruza con una vaca en una carretera, reduce la velocidad y se cae. La vaca al ver la caída ridícula no dice ni mu.