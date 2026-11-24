¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

NEVERA: En la provincia de Jiangxi, una niña abre el frigorífico y su pájaro doméstico aprovecha para entrar y posarse en uno de los estantes de la puerta. Sin percatarse de su presencia, la pequeña cierra la nevera y deja al animal atrapado en el interior. Veinte minutos después, su madre escucha los piídos, abre la puerta y consigue rescatarlo. Afortunadamente, el pájaro no sufre daños.

TURISTA: En un parque de animales de Shanghái, Doudou, un mono araña, ha encontrado una nueva forma de entretenerse. El animal no deja de tirarle del pelo a su cuidador, que tampoco se queda de brazos cruzados y acaba cogiéndole del pelo a él. Un tira y afloja en el que ninguno parece dispuesto a dar su brazo a torcer.

DISCURSO: Un hombre se prepara para subir al escenario y pronunciar un discurso ante el público. Sin embargo, justo cuando se dispone a hacerlo, pierde el equilibrio y acaba cayéndose delante de todos los asistentes. Un comienzo de intervención que, desde luego, no sale como esperaba.

PARAPENTE: En una playa de Brasil, un hombre y un especialista intentan despegar con un parapente motorizado. Ambos corren a gran velocidad por la arena para coger impulso, pero cuando llega el momento de elevarse, no lo consiguen y acaban cayendo de cara. Todo termina con los dos en el suelo sin haber conseguido despegar.

PERROS: En Puebla, México, tres perros han provocado un accidente al salir al paso de un motorista y empezar a perseguirlo. El conductor ha intentado esquivarlos, pero ha perdido el control de la moto y ha acabado chocando contra un vehículo estacionado. Aunque circulaba sin casco, ha conseguido levantarse por su propio pie y no ha sufrido heridas. Los tres perros, mientras tanto, han salido huyendo como si no tuvieran nada que ver con el asunto.

CAMIONETA: En Barichara, Colombia, una camioneta turística se ha quedado sin frenos mientras bajaba por una pendiente y ha acabado llevándose por delante tres vehículos estacionados. Un triciclo, una moto y un coche han sufrido el impacto, aunque por fortuna estaban vacíos. En plena secuencia, un hombre consigue cruzar corriendo con un bebé en brazos justo antes de que pase la camioneta. No hay heridos y todo ha quedado en daños materiales.

PLATAFORMA: En Ucrania, prueban un robot diseñado para evacuar a soldados heridos en plena zona de combate. El dispositivo, equipado con un sistema de cadenas para desplazarse por terrenos difíciles, permite transportar a los heridos sin exponer al personal médico al fuego enemigo. Una tecnología pensada para reducir los riesgos durante las evacuaciones.

TEJADO: En Somalia, un hombre a decido tirar el tejado de una casa a martillazos mientras sus amigos le miran. El problema es que no ha calculado que si él está encima del tejado, cuando lo consigue derrumbar, él se va al suelo también.

ABUELA: En México, un joven ha reunido a su familia con la excusa de enseñarles el vídeo de su boda. Todos esperaban ver imágenes del enlace, pero lo que ha anunciado en realidad es que va a ser padre. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa y que ha dejado a su abuela tan impresionada que se ha desmayado en el sofá. La futura llegada del bebé ha dejado a la familia con una anécdota que tardarán en olvidar.

OBRA: En esta aula de México, una representación teatral despertó las risas de los alumnos cuando, el que interpretaba al emperador, cayó de culo al suelo cuando se hundió el trono.