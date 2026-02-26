¡Llega el momento de votar el MEJOR THERIAN! 10 candidatos a ser elegido como el mejor therian ¿Cuál quieres que gane?

¿Cuál es tu 'therian' favorito?

Perro: Un conductor de Uber recoge a una pasajera que se identifica como “therian”. Apenas la mujer, que dice imitar a una perra llamada Daisy, sube al coche, comienza a ladrar cada vez que el conductor le hace una pregunta. Incluso gruñe cuando él le pregunta si se encuentra bien. La mujer, frustrada por el desconcierto del hombre, le explica que es un therian, concretamente un galgo español, y amenaza con morderlo si no hace caso. El hombre se queda sorprendido y desconcertado ante la situación. Sin perder la calma, decide actuar de inmediato: le pide que se baje del vehículo y que solicite otro servicio, específicamente un Uber Pet.

Rana: Los Therian se empiezan a propagar por todas partes. Esta vez ha sido visto un therian rana, que se identifica con este anfibio. Este hombre se pasea por encima de la vegetación mientras salta como si fuera una rana salvaje.

Caimán: Por primera vez, un paciente therian es atendido en un veterinario. Se trata de un hombre que llega completamente cubierto, usando una máscara que representa el rostro de un caimán, y pide ser auscultado. La veterinaria le realiza un chequeo general, asegurándose de que todo esté en orden.

Burra: Una mujer therian burra camina por la calle primero con un vestido normal y luego con una máscara que completa su transformación. Mientras imita los sonidos del animal, asusta a un hombre que se encuentra cerca, generando su sorpresa y atención.

Avestruz: Una mujer aparece con una bolsa de basura que le cubre hasta las caderas. Levanta un brazo por un agujero de la bolsa y empieza a caminar, mientras anuncia a la gente que es la primera therian avestruz en Venezuela.

Vaca: En Panamá, hemos podido apreciar ya una nueva especie de Therian. El therian vaca. Esta persona se identifica así, mugiendo y caracterizada como tal.

Pájaro: Un hecho insólito ocurre en un zoológico. Un joven therian, en este caso que se siente pájaro, se sube a las ramas de un árbol dentro del recinto donde habita una manada de leones. El momento genera tensión entre el personal del zoológico, que observa la situación de cerca, ya que cualquier movimiento en falso podría resultar extremadamente peligroso.

Cerdo: Un hombre llama la atención en redes sociales al compartir su rutina como “therian”. Identificándose como un cerdo, se muestra dentro de una granja, conviviendo directamente con los animales. En las imágenes, se le ve adoptando comportamientos similares a los de un cerdo, afirmando que esa es su verdadera naturaleza. En el caso de este hombre, la decisión de pasar tiempo junto a los animales genera opiniones divididas entre los usuarios, hay quienes apoyan su forma de expresarse y otros la critican o la encuentran sorprendente.

Tortuga: Un therian tortuga entierra sus huevos en la arena de la playa. Sin embargo, lo curioso de ese therian es que mantiene una paellera sobre su espalda, imitando el caparazón de una tortuga. Este therian ha preferido hacer un disfraz casero.

Toro: Tenemos "en exclusiva" la primera entrevista del primer Therian de Honduras. Se trata de un hombre que se identifica con un toro. La periodista le pregunta, y él responde en su idioma.

