La última semana de mayo arranca con un impresionante estreno en Apple TV+ que nos traslada 66 millones de años hacia atrás en el tiempo, y es que la serie documental 'Planeta Preshistórico' nos lleva con la compañía de la voz de David Attenborough a los hábitats que estuvieron poblados por los dinosaurios en tiempos remotos gracias a una experiencia única e inmersiva. Un estreno que marca un punto y a parte en el género de las docuseries de naturaleza. En el ámbito de la ficción esta semana llegan dos estrenos con nombre propio: 'Stranger Things 4' (Netflix) y 'Obi-wan Kenobi' (Disney+). Pero si los géneros de fantásticos y de ciencia-ficción no son lo tuyo hay otras novedades que seguro que te encajan, así que sigue leyendo.

Netflix

'Ghost in the shell: SAC_2045' T2 - lunes 23 de mayo

En la nueva entrega de la serie 'Ghost in the Shell', las Fuerzas Especiales de la Sección 9 se enfrentan a una amenaza para toda la humanidad. Después del misterioso final de la primera temporada, por fin ha empezado la batalla entre las Fuerzas Especiales de la Sección 9 y una amenaza posthumana. Animada totalmente por ordenador, esta ficción narra una historia absorbente y vibrante. ¿Es el posthumano la posible evolución humana que se ha visto en Ghost in the Shell hasta ahora?

'Stranger Things' T4A -Viernes 27 de mayo

La esperada cuarta temporada de 'Stranger things' nos sitúa seis meses después de la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos se separa por primera vez, y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en el instituto. En esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés. La creación de los hermanos Duffer vuelve con el reparto original pero suma además numerosas incorporaciones entre las que destaca la de Robert Englund, el actor que interpretó al mítico Freddy Krueger. La entrega va a llegar dividida en dos partes y para la segunda habrá que esperar al 1 de julio.

Apple TV+

'Planeta prehistórico' -Lunes 23 de mayo

Narrado por el naturalista David Attenborough llega esta nueva serie documental de Jon Favreau y de los productores de 'Planeta Tierra' bajo el sello de BBC Studios. 'Planeta prehistórico' ofrece una experiencia única e inmersiva que muestra cómo eran los espectaculares hábitats de la Tierra y sus habitantes hace millones de años. La ficción muestra detalles sorprendentes y desconocidos de la vida de los dinosaurios durante el periodo Cretácico en zonas de litoral, de desierto, agua dulce o hielo. Un viaje 66 años atrás en el tiempo para descubrir a las extraordinarias y majestuosas criaturas que deambularon por tierra, mar y aire.

Disney+

'Wu-Tang: An American Saga'-Miércoles 25 de mayo

Esta nueva serie nos traslada al Nueva York de los años 90 en plena epidemia de adicción al crack para seguir la creación del grupo de rap Wu-Tang Clan. El artífice fue Bobby Diggs, alias The RZA, en su intento por unir a una docena de jóvenes negros que se devanean entre la delincuencia y su amor por la música. El grupo terminaría como la más improbable de las historias de éxito americano.

'Papás por Encargo' - Miércoles 25 de mayo

Esta serie mexicana sigue a tres padres adoptivos que cuidan de una niña de 13 años hasta que, un día sin previo aviso, la pequeña recibe un regalo de cumpleaños muy inesperado: una furgoneta con un mensaje. Su madre, a la que hace años que no ve, le pide que vaya a verla para que toda la familia pueda reencontrarse de nuevo.

'Obi-Wan Kenobi' - Viernes 27 de mayo

La serie más esperada del mes en Disney+ comienza 10 años después de los dramáticos acontecimientos de 'Star Wars: La venganza de los Sith', donde Obi-Wan se enfrentó a su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de jedi, Anakin Skywalker, que se pasó al lado oscuro como el malvado Darth Vader. Ewan McGregor vuelve a ponerse en la piel del maestro jedi y Hayden Christesen volverá a dar vida a Darth Vader.

Movistar Plus+

'I love that for you' - Miércoles 25 de mayo

Esta comedia está inspirada en experiencias reales de Vanessa Bayer, conocida por su participación en 'Saturday Night Live' entre 2010 y 2017, que además produce y protagoniza la serie que ha creado con Jeremy Beiler ('Inside Amy Schumer'). Bayer interpreta a Joanna Gold que, tras independizarse de sus padres, intenta dejar atrás la imagen de "niña que tuvo cáncer" y se encuentra en el camino de cumplir su sueño de ser presentadora de un canal de teletienda. Allí, conocerá a su idealizada Jackie, que interpreta Molly Shannon (The White Lotus) y entrará a formar parte de un ambiente competitivo en el que nadie duda en jugar sucio para conseguir el éxito y Joanna Gold aprenderá rápido.

Filmin

'Manayek' -24 de mayo

Al más puro estilo 'The Wire', llega este sofisticado thriller criminal israelí que revela un inframundo oscuro bajo la respetable apariencia de las fuerzas del orden. Izzy Bachar, un investigador de asuntos internos de la policía, descubre justo antes de jubilarse que su viejo amigo Barak, un alto oficial del cuerpo, está acusado de corrupción. La vida como él la conocía se romperá en pedazos.

COSMO

'Pretty hard cases' T2 - Jueves 26 de mayo

Vuelven las detectives Samantha Wazowski y Kelly Duff para explorar nuevos territorios tanto en el ámbito laboral como en el personal. Perfectamente compenetradas como compañeras, cada una trata de dejar atrás su equipaje. Sam está intentando construir una nueva vida sentimental junto a Naz, pero la llegada repentina de su madre a Toronto le pondrá las cosas difíciles. Por su parte, Kelly tendrá también un regreso inesperado a su vida: el de un ex por el que tiene sentimientos encontrado. Quizá el reencuentro le ayude con sus problemas de confianza. En el plano familiar también encontrará un nuevo vínculo con sus hermanas.

TNT

'Search party' T5 - Viernes 27 de mayo

Quinta y última temporada de esta comedia negra en la que nos reencontraremos con su protagonista Dory después de su experiencia cercana a la muerte en la última entrega. Tras su rehabilitación en una clínica psiquiátrica está totalmente cambiada y ha extendido su percepción de la vida, de la muerte y del universo. Habrá que esperar para ver en qué desembocan estas revelaciones y su nueva visión del mundo.

Calle 13

'Yo maté a mi marido'-29 de mayo

Este thriller francés cuenta la historia de Anna que, aunque aparenta ser feliz, lleva años siendo maltratada por su marido. Todo termina cuando en una de sus peleas ella le mata o eso cree. Porque el día del juicio por asesinato descubre que su marido sigue vivo y que por lo tanto su hijo está en peligro. Su única opción entonces es huir para poner a salvo a su hijo y recuperar su vida.