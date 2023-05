"¿Mi hijo de 17 años si recibe un mensaje de su mejor amigo de estas características (con las pruebas de un delito) denunciaría?". Es la pregunta que plantea la nueva serie documental de ATRESplayer PREMIUM 'No se lo digas a nadie' al "abordar la dimensión social" del crimen de Pioz que tuvo lugar en el verano de 2016. Así lo explica la productora Luz Aldama que destaca que se trata "del primer crimen compartido por WhatsApp, cometido por un joven de 19 años que mata a su familia (incluídas dos menores de tres y un año) y cuyo mejor amigo a 6.000 kilómetros de distancia no reacciona al recibir los mensajes con las pruebas del asesinato".

'No se lo digas a nadie' no pretende dar respuestas a un crimen que ya está resuelto, pero sí ofrece "una visión poliédrica de lo sucedido" gracias a los testimonios inéditos de los propios protagonistas. Aldama puntualiza que "no habría sido posible hacer esta docuserie sin la colaboración de las familias" y de personas clave en la historia como la familia o los amigos del asesino Patrick Nogueira que directa o indirectamente recibieron mensajes con las pruebas del crimen. Estos testimonios permiten abordar dilemas, problemas y debates del presente que quizá no se valoraron en el momento del crimen. A continuación, explicamos quién es cada uno de los testigos.

Patrick Nogueira, el asesino

Es el joven brasileño que en 2016, con sólo 19 años asesinó a su tío Marcos Campos, su mujer Janaína y a los pequeños María Carolina y David, de tres y un año respectivamente. El joven que en sus últimos años de colegio había mostrado señales de comportamientos psicópatas había venido a España a probar suerte como futbolista y durante un tiempo vivió con la familia de su tío, que vivía en el país. Gracias a los mensajes de WhatsApp que Patrick envió antes, durante y después del asesinato hasta que se entregó es posible conocer mejor a Patrick Nogueira. "Con los mensajes que enviaba cuando estaba huyendo a Brasil, cuando le estaban investigando, cuando se entrega, podemos tener un relato paralelo que aporta mucha información de quién es Patrick, de su comportamiento y de su personalidad.

Familia de Marcos Campos y de Patrick Nogueira

Walfran Campos es otro de los testimonios importantes como portavoz de la familia de Marcos Campos. También hablan en la docuserie la madre María das Graças y otra hermana de la víctima. Walfran explica cómo se enteró de que una familia, que podía ser la de su hermano, había sido asesinada en Pioz (Guadalajara) a solo unos días de que él se fuese a vivir con ellos. Finalmente, decidió coger un avión hacia España como portavoz de la familia para descubrir qué había pasado. Walfran Campos y su familia no solo cuentan como vivieron la terrible noticia del asesinato de su familia, sino cómo les impacto saber que su propio sobrino y nieto había sido el autor de los hechos. También aportan el testimonio póstumo de Marcos con los mensajes que desde España les envió hasta su muerte.

Marvin, mejor amigo de Patrick y testigo en la distancia del asesinato

Marvin Henriques es un joven brasileño y, en el momento del crimen de Pioz, era uno de los mejores amigos de Patrick. Tenía sólo 17 años y estaba en Brasil cuando su amigo Patrick le escribió por WhatsApp en un espacio de siete horas que abarca desde los momentos previos del crimen, hasta después de cometerlos, incluyendo su huida. El menor no reaccionó a los WhatsApp a pesar de que podía haber evitado el asesinato de Marcos que tuvo lugar tres horas después del asesinato de la mujer y los pequeños. Según explica la productora de la serie Luz Aldama "Marvin accedió a hablar cuando una jueza decidió que no había cometido un delito y que no era cómplice", si bien esa decisión ha sido recurrida por la Fiscalía. "Lo relevante -asegura- es que pone de manifiesto cómo perciben los jóvenes la realidad a través de las pantallas, pone de manifiesto cómo el teléfono móvil o las redes sociales, muy presentes en sus vidas, han cambiado su forma de relacionarse y sus comportamientos".

Jordana, amiga de la pandilla de Patrick

Esta joven brasileña también formaba parte de la pandilla de Patrick en João Pessoa. A través de uno de sus amigos recibió de forma indirecta los mensaje de WhatsApp que Patrick había enviado a Marvin y que contenían las pruebas del crimen de Pioz. Jordana es ahora adulta, pero entonces tenía 17 años y fue la única persona de las que recibieron los mensajes que se planteó denunciar y sacarlo a la luz. "Es muy relevante su testimonio", afirma Luz Aldama. "Sacó a la luz el chat y no había hablado hasta ahora", continúa la productora que valora que la joven "fue valiente en su momento y ha vuelto a serlo ahora". "Ha permitido que le entrevistemos para entender qué es lo que ella vio clarísimo y que le hizo optar por el camino correcto, mientras que a los demás no", asegura.