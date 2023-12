La muerte del actor de 'Euphoria' Angus Cloud el pasado verano con solo 25 años fue una tragedia y un auténtico "shock" para sus compañeros de reparto. Sydney Sweeney se ha pronunciado sobre el tema en una entrevista para Glamour UK, como parte de la promoción de su último trabajo 'Cualquiera menos tú'. Y es que después de sus últimos estrenos, le toca volver al personaje de Cassie Howard y al set de rodaje para la temporada 3 de 'Euphoria'.

"Mis compañeros y yo no parábamos de llorar por teléfono porque fue un shock", ha asegurado. Y también ha dicho que la ausencia se hará mucho más real cuando comiencen a rodar y "no esté Angus en el plató". Aún así cree que será diferente cuando puedan reunirse todos. "Nos miramos y nos apoyamos de forma diferente a cuando estamos en distintas partes del mundo". Además, la actriz ha asegurado que Cassie es un personaje muy importante para ella. "Es lo más cercano a mí que he interpretado, sobre todo en la primera temporada".

Desde que apareciera en 'El cuento de la criada' y en 'Heridas abiertas' en 2018 y después en 'Euphoria' y 'The White Lotus', Sweeney no ha dejado de trabajar y todavía tiene un buen puñado de trabajos por estrenar que irán llegando a partir de 2024. Trabaja incansablemente y no solo delante de la cámara, también produce y dirige su propia productora Fifty-Fifty Films y es embajadora de varias marcas de moda.

A pesar de todo, ha asegurado que tiene ganas de volver a su papel en 'Euphoria'. Poco se sabe de lo que pasará en la tercera temporada, sobre todo teniendo en cuenta que faltará el personaje que interpretaba Angus Cloud, que además tenía una trama cada vez más importante con la hermana del personaje de Sydney Sweeney. La actriz asegura que, a pesar de la oscuridad de las tramas de los adolescentes protagonistas para ella es casi liberador y "como una terapia" liberadora. "Puedo desahogarme tanto que cuando vuelvo a casa me siento libre". Probablemente habrá que esperar a 2025 para ver los nuevos episodios de la serie de HBO Max.