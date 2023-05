Hace años que los trapos sucios del rey emérito, exiliado desde 2020 en Abu Dabi, no son tan secretos. Y desde que se abrió la caja de Pandora, varias series documentales han analizado la figura de Juan Carlos I. El 22 de mayo llega a SkyShowtime 'Juan Carlos: la caída del rey' que se centra en la última etapa del monarca desde el fatídico viaje a Botswana en 2012 y la caída física del rey que dio pie al desplome de su notoriedad acabando en 2014 con su abdicación. La serie, sin embargo, no podrá verse en Reino Unido por una decisión de última hora.

Después de 'Los Borbones: una familia real', de 'Una vida Bárbara' y de los titulares sobre el rey que se han podido leer en prensa, esta nueva docuserie podría ser simplemente una más. Sin embargo, la paralización de la emisión en Reino Unido -según publica en exclusiva el medio DWDL.de- le otorga mayor notoriedad.

La producción alemana al frente de la cual está la conocida productora Gebrueder Beetz se estrenó en el festival de Canneseries el pasado mes de abril. Compuesta por cuatro episodios, la docuserie incluye la versión de Corinna Larsen y otros testimonios inéditos que buscan hacer una foto de la situación del rey en estos últimos años, así como buscar el origen de su millonaria fortuna. Además de la examante del rey o de Juan Carlos Villarejo, en la serie también hablan el amigo del rey Philip Adkins que llega incluso a llamar al rey en directo, personalidades como Mario Conde, José María Aznar y prestigiosos periodistas de investigación de diversos medios españoles, cronistas de la vida social, y periodistas internacionales como Selina Scott, etc.

Desde SkyShowtime en Reino Unido no se han alegado los motivos específicos que han llevado a la decisión de no emitir 'Juan Carlos: la caída del rey', pero reconocen que no es habitual que se hagan cambios de programación tan precipitados como este: "En raras ocasiones tenemos que hacer cambios en nuestra programación con poca antelación", han informado. Según ha publicado El Confidencial, el motivo real sería el temor a represalias legales después de que un bufete de abogados de Londres haya exigido la paralización en nombre de un cliente no identificado. Según explica el mismo medio, la razón de centrarse en la versión inglesa podría estar en el juicio que tendrá lugar en julio en la capital inglesa con motivo de la demanda por acoso, hostigamiento y difamación que Corinna Larsen interpuso contra el rey.

Aunque la decisión de SkyShowtime ha sorprendido al productor y director Christian Beetz después de una colaboración de dos años con SkyStudios UK para este proyecto, el productor ha declarado también a El Confidencial que ha sido un trabajo difícil, no exento de presiones. "Estuvimos bajo vigilancia, nuestra comunicación por correo electrónico fue pirateada y alguien nos seguía. Hicimos todo lo posible para proteger la producción y difundirla en todo el mundo".

La serie está producida por el ganador del Premio Grimme, Christian Beetz, creador de la serie junto con Anne von Petersdorff y Georg Tschurtschenthaler de Gebrüder Beetz Filmproduktion, y el autor Pedro Barbadillo. Los productores ejecutivos de Sky Deutschland son Christian Asanger y Felix Kempter, y de Sky Studios, Barnaby Shingleton.