Juanma Lamet, sobre la trama Koldo: "El problema de todo este caso es el hedor estético que tiene: hedor a corrupción, a chistorra, a fritanga y cutrerío"

Juanma Lamet, periodista de El Mundo, ha analizado la situación de José Luis Ábalos, que ha comparecido por cuarta vez ante el Tribunal Supremo, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El exministro se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que no cuenta con abogado y que se siente "indefenso".

Según Lamet, "Ábalos no ha seguido la mejor de las estrategias jurídicas. El juez lo ha tratado como una triquiñuela, aunque es cierto que llevaba días enemistado con su abogado".

Pero el problema que destaca el periodista de todo este caso es "el enorme hedor estético que lo rodea: un olor a corrupción, a chistorra, a fritanga y a cutrerío".

De cara a los próximos pasos, Lamet señala que ahora "hay que ver si los nuevos indicios son suficiente para tomar medidas más drásticas".

Y concluye: "Ya te digo yo que Ábalos está convencido de que no va a ir a la cárcel".

