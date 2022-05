Es un impulso natural. La curiosidad humana nos lleva siempre a preguntarnos por las vidas de los demás. Y si esos "demás" son actores, músicos, celebridades que vimos por primera vez cuando eran pequeños, el morbo está servido. Algunos siguen de moda y han conseguido encauzar un arranque prometedor y convertirlo en una carrera de éxito. Otros se bajaron del carro de los focos y los flashes hace ya mucho tiempo. ¿Cómo han envejecido?, ¿a qué se dedican ahora? Preguntas, preguntas y más preguntas. Os las respondemos a continuación.

Raven-Symoné - 'La hora de Bill Cosby'

Empezó como la más pequeña de los Cosby. Aquella sitcom de los 80 le hizo mundialmente famosa por su desparpajo y porque cada vez que decía algo en la serie a todo el mundo se le escapaba un "ohhhhh" más grande que la Luna. Así que cuando la ficción echó el cierre era de cajón que le iban a llover los proyectos. Disney la fichó para protagonizar 'Raven', una serie que tuvo un notable éxito a principios de los 2000 y que cosechó una legión de fans muy fieles. Hoy se puede ver en Disney+ aunque no al completo. La serie contaba en principio con 4 temporadas y más de 100 episodios. De hecho, en 2017 se hizo un reboot que también funcionó. Hoy la actriz no se prodiga demasiado públicamente y se la conoce más por ser una activista LGTBIQ+.

Isabel Aboy - 'Médico de Familia'

Con 13 años Isabel formó parte de una de esas series que se quedan para siempre en la memoria del espectador. 'Médico de Familia' supuso un antes y un después en las series familiares de este país. Fruto de ella, Isabel encadenó ese éxito con otro: 'Periodistas', otra ficción muy popular en España a principios de los 2000. Se incorporó en las dos últimas temporadas de la serie. Tras terminar esta ficción, prefirió dedicarse a los estudios licenciándose en Psicología y ejerciendo como tal. Pero no ha abandonado del todo la interpretación. Ha seguido participando en obras de teatro aceptando pequeños papeles.

Frankie Muniz - 'Malcolm in the Middle'

Frankie estaba surfeando la ola de la fama con 'Malcolm in the Middle' cuando, sin previo aviso, decidió bajarse de ella. Hoy, aunque sigue haciendo papeles pequeñitos y muy esporádicos, su vida está centrada en la música (es el gerente de la banda 'Astro Lasso') y, atención, el automovilismo. Ha competido en varios campeonatos de turismos estadounidenses.

Víctor Elías - 'Los Serrano'

Cuántas veces vimos a Antonio Resines amenazarle escobilla en mano. Guille era el terremoto de la familia Serrano. Papel por el que fue conocido en toda España a principios de los 2000. Su carrera se desvinculó de la interpretación unos años después del final de la serie. Participó en películas como 'El Espinazo del Diablo' o 'La Llamada', pero su verdadera vocación artística y a donde ha dirigido su carrera es a la música. Aparte de dar el pelotazo con el 'A Toda Mecha' de 'SJK' ('Santa Justa Klan'), la banda nacida a raíz de la serie para aprovechar el tirón de 'Los Serrano', Elías ha participado en musicales y ha colaborado con varios artistas y bandas nacionales de lo más variopintas ('Taburete', 'Gemeliers', Manolo García...)

Mayim Bialik - 'Blossom'

"Qué nos traerá el futuro, quién puede adivinar, si escuchas lo que digo no te deprimirás". Con estas tres frases arrancaba una serie que convirtió a una niña de sonrisa contagiosa en una estrella de un día para otro. 'Blossom' fue un exitazo tremendo y disparó la popularidad de una Mayim que tras acabar la serie se apartó de la interpretación para estudiar una carrera. Y no una cualquiera. Es doctora en Neurociencia. Quizá por ello su vuelta a las series fuese tan curiosa. Regresó por todo lo alto dando vida a Amy Farrah Fowler, la científica que le acabó robando el corazón a un ser tan antisocial y neurótico como Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory'. Hoy sigue actuando. Podéis verla en la serie 'Call Me Kat' en HBO Max.

Eduardo García - 'Aquí No Hay Quién Viva'

Siempre será el hijo de los Cuesta. La fama de Eduardo García fue tan meteórica y tan fulgurante que de la noche al día pasó de ser un niño normal como cualquier otro a no poder pasear solo por la calle. Tras 'Aquí no hay quien viva' llegó 'La que se Avecina' y el éxito continuó. Pero Eduardo dijo "basta". Dejó la interpretación y probó con la música, en concreto con el rap y adoptando un nombre artístico: 'Dudu'. Su tema 'Los Burlaos' se hizo tremendamente viral. En 2019 llegó a publicar un disco pero aun así y, desde entonces, no se ha vuelto a saber mucho más de él.

Shannen Doherty - 'La Casa de la Pradera'

Fue la Jenny Wilder de 'La Casa de la Pradera' durante 18 episodios. Suficiente como para que medio Estados Unidos se quedase con su cara. Es una de sus papeles más jóvenes y por eso lo hemos puesto aquí porque, por supuesto, si Shannen es conocida en todo el mundo no fue por formar parte del entorno de la familia Ingalls, sino por ser integrante de la, posiblemente, panda de adolescentes más famosa de los años 90. Su Brenda de 'Sensación de Vivir' y su papel protagónico en otra serie tan famosa como 'Embrujadas' le hicieron mundialmente famosa aunque también dispararon su ego. Es conocido públicamente su difícil carácter que le costó más de un berrinche tanto con compañeros de rodaje como con el propio equipo. Hoy vive retirada de la interpretación mientras sigue tratándose de un cáncer de mama.

Mario Casas - 'SMS'

'SMS, sin miedo a soñar' fue una cantera de actores tremenda. De ella han salido talentazos indispensables para nuestra ficción como Amaia Salamanca o Yon González por poner solo dos ejemplos. En el caso de Mario Casas, lo suyo ha sido un no parar de ascender. No hay película o serie de éxito de los últimos 15 años en los que no haya estado. Es uno de los nombres más importantes de nuestro audiovisual y tras ganar su Goya en 2021, no tiene pinta de que vayamos a dejar de verle.

Mary Kate y Ashley Olsen - 'Padres Forzosos'

Tan famosas por interpretar a la pequeña Michelle Tanner en 'Padres Forzosos' como por su vida fuera de las cámaras, las gemelas Olsen llevan siendo una celebridad en los Estados Unidos desde mediados de los años 90. Empezaron a trabajar, atención, ¡con tan solo 9 meses de edad! Es verdad que hoy han sido eclipsadas por su hermana Elizabeth Olsen (estrella de Marvel Studios) pero no es menos cierto que tanto Mary Kate como Ashley hace años que dejaron la interpretación para hacerse un hueco en el mundo de la moda como diseñadoras.

Patrick Criado - 'Águila Roja'

Era el repelente Nuño. El niño malcriado y caprichoso de 'Águila Roja'. La serie, una de las más inclasificables de los últimos años en nuestro país, fue el trampolín de salida para un actor que se ha destapado como un enorme talento interpretativo. Nominado a los Goya, Criado no ha parado de trabajar y ha encadenado proyectos multipremiados y prestigiosos como 'Antidisturbios' con pelotazos de la talla de 'La Casa de Papel' donde ha salido en su última temporada.

Hilary Duff - 'Lizzie McGuire'

Su gran oportunidad le llegó en 2001 cuando Disney Channel le adjudicó el papel protagonista de 'Lizzie McGuire'. A partir de ahí, la hemos podido ver en varias películas y en una carrera musical que arrancó en paralelo con la serie de Disney. Hoy, Duff cuenta con 5 discos de estudio y ha girado por medio mundo. En cuanto a la interpretación nunca la abandonó del todo. De hecho, ahora volverá a estar en boca de todos ya que va a protagonizar la secuela espiritual de 'Cómo Conocí a Vuestra Madre'. La nueva ficción que lleva por título 'Cómo Conocí a Tu Padre' y en la que Hilary Duff es la protagonista.

David Castillo - 'Aída'

Ese Jonathan del que tanto hablaba Carmen Machi en '7 Vidas' tenía rostro y voz. David Castillo fue el elegido para encarnar al más pequeño de los hijos de 'Aída'. Papel que le hizo famoso en todos lados. Desde el fin de la serie se enfocó más en el teatro que en la televisión participando en varias obras aunque nunca ha abandonado del todo la pequeña pantalla. Ha aparecido en series como 'El Cid' de Amazon Prime Video o en la miniserie 'Besos al Aire' ambientada en los meses de confinamiento de 2020 tras el estallido de la pandemia de COVID-19.

Jodie Foster - 'Bonanza'

Fue una niña prodigio y ahora es una mujer prodigio. Jodie Foster fue precoz en todo. Empezó a actuar a los dos añitos haciendo anuncios de cremas bronceadoras y a los cuatro se pasó a las series de televisión. De las muchas en las que participó en los años 70 seguro que os suena 'Bonanza'. En el rancho de La Ponderosa, Jodie fue 'Bluebird', un personaje episódico. Puede que si no sois unos enamorados de la serie ni la recordéis por ese papel pero seguro que su papel en 'Taxi Driver' no lo habéis olvidado. Fue el papel que le lanzó de verdad al estrellato. Desde aquel lejano 1976, ha conseguido ser una de las mayores y más respetadas estrellas de Hollywood. Hoy se dedica más a la dirección que a la interpretación pero con dos Oscar y varios Globos de Oro en las estanterías de su casa, se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera, ¿verdad, Clarice?

Joseph Gordon-Levitt - 'Cosas de Marcianos'

Otro de esos talentos multidisciplinares. Sí, le conocemos sobre todo por ser actor, pero Joseph también es cantante, director y productor. Un hombre orquesta que empezó en una de las series más rocambolescas y con el título menos atractivo que te puedas echar a la cara en nuestro país. 'Cosas de Marcianos' (la chusquera traducción de '3rd Rock From the Sun', el título original de la serie) le dio en 1996 una popularidad para la que nadie está preparado pero él la supo gestionar a las mil maravillas. Desde entonces ha encadenado papeles, sobre todo en cine, de esos en los que casi ninguno es un protagonista destacado, pero sí que quedan en la memoria ('Looper', 'El Caballero Oscuro: la leyenda renace', 'Origen'...)

Ana de Armas - 'El Internado'

Del internado más tenso de nuestra televisión a chica Bond. Lo de Ana de Armas es otro ejemplo en el que solo el cielo es el límite. Tras ser una de las actrices jóvenes más reconocidas por su papel de Carol en 'El Internado'. De ahí a 'Hispania' y de nuestra península a Hollywood. Se mudó a Los Ángeles con ganas de probar suerte y triunfar. Estuvo intentándolo con papeles menores hasta que una inteligencia artificial creada para amar puso todas las miradas en ella. Su JOI de 'Blade Runner 2049' fue muy celebrado en la industria. De ahí a 'Puñales por la Espalda' donde hizo un papel tremendamente divertido y vulnerable que le valió críticas muy positivas para acabar convirtiéndose en un icono. Su Paloma en 'No Time To Die' la convirtió en chica Bond y supo tan a poco que muchos han pedido una película para ella sola.

Josh Saviano - 'Aquellos Maravillosos Años'

Vamos a dejarlo claro desde el principio. No. Josh Saviano no es Marilyn Manson. Esa leyenda urbana le lleva persiguiendo más de 20 años pero no es cierta. Saviano, el mejor amigo de Fred Savage en 'Aquellos Maravillosos Años'. Y ya está. Porque poco más hizo en el mundo de la interpretación. Se desvinculó por completo de las cámaras y los focos y se hizo abogado.

Úrsula Corberó - 'Física o Química'

Ruth le valió la fama en nuestro país y Tokio en el mundo entero. Úrsula Corberó le debe muchísimo a 'Física o Química'. De hecho, su popularidad fue tal que no llegó a cerrar la serie con el resto de sus compañeros. Dejó la ficción en 2014, tres años después del arranque de la serie, para expandir su carrera. Cine y más series en los que iba encadenando papeles principales y secundarios para situar su nombre entre las promesas jóvenes de nuestra ficción. Pero el verdadero pelotazo le llegó de la mano de una serie que ha acabando siendo uno de los títulos más vistos de la historia en todo el planeta. Su Tokio de 'La Casa de Papel' le ha acabado dando tal notoriedad internacional que se ha atrevido a dar el salto y probar suerte en Hollywood donde ya ha hecho de villana en la peli 'Snake Eyes'.

Kiernan Shipka - 'Mad Men'

La, al principio, dulce e inocente hija de Don Draper destacó mucho en 'Mad Men'. De hecho, el Sindicato de Actores de Estados Unidos la premió por su papel de Sally Draper con tan solo 10 años. Precoz entre precoces, ahora mismo sigue metida de lleno en el mundo de la interpretación. En su último trabajo ha encarnado a la bruja Sabrina en el remake bastante más escalofriante de 'Sabrina, cosas de brujas'. Fuera de las cámaras es toda una eminencia en artes marciales. Shipka es cinturón negro de Taekwondo desde los 12 años y también ha tomado clases de Muay Thai.

Clara Lago - 'Compañeros'

La contrataron para hacer de novia de Lolo, el hermano pequeño de Valle (Eva Santolaria) en 'Compañeros'. A partir de entonces ha sido un no parar. Películas de éxito, premios, series. Siempre se ha destapado como una de las actrices más talentosas y prolíficas de su generación. En sus ya 20 años de carrera ha participado en más de 33 títulos entre películas y series.

Priscilla Delgado - 'Los Protegidos'

A sus 20 años, Priscilla hace tiempo que dejó de ser la pequeña Lucía. Hoy, se ha trasladado a los Estados Unidos donde quiere labrarse una carrera cinematográfica. Está terminando allí sus estudios en el Orange County School of the Arts en California. Y ya está comenzando a ver sus progresos porque se ha convertido en una de las protagonistas de la serie 'A League of Their Own', una adaptación de la peli del mismo nombre que en su día protagonizaron Tom Hanks, Geena Davis y Madonna. Pero, ¿qué será lo próximo? Un regreso a casa para rodar el primer slasher español de Netflix: 'El Club de los Lectores Criminales'.